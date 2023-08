Iserlohn: So schön startet die „Campus Lounge“

Die „Campus Lounge“’ in Iserlohn startet am Donnerstag.

Zum ersten Mal hat am Donnerstagabend die „Campus Lounge“ am Stadtbahnhof in Iserlohn geöffnet. Was es am Auftaktwochenende geben wird.

Iserlohn. Zum Auftakt der „Campus Lounge“ auf dem Wissenscampus-Gelände am Stadtbahnhof in Iserlohn hat es endlich wieder Sonnenschein gegeben.

Zu Veranstaltungsstart am Donnerstagabend haben sich bereits einige junge Menschen getroffen, um in den Lounge-Möbeln bei Strandfeeling zusammenzukommen und das Bier, was die „Campus Lounge“ für einen Euro anbietet, bei rund 20 Grad Außentemperatur zu genießen. „Zum Auftaktwochenende bieten wir Smoothies und Grillen an “, erklärte Claudia Hein von „LebensWert“, die die Bewirtung am ersten „Campus Lounge“-Wochenende übernehmen.

Auch die Beteiligung an der Umfrage zum „Wissenscampus“, für den die Besucher über einen QR-Code Ideen einreichen können, wurde bereits zum Start der Sommerreihe wahrgenommen und genutzt.

