Tom Mindemann, (v. li.), Daniel Stadie, Christian Meyer und Gabriele Watermann gehen die Konfirmation 2025 in Iserlohn gemeinsam an.

Evangelische Kirche So sieht die neue Konfi-Arbeit in Iserlohner Gemeinden aus

Iserlohn Die Iserlohner Gemeinden Erlöser, Johannes und Maria-Magdalena gehen gemeinsame Wege – nun auch mit Daniel Stadie bei der Vorbereitung auf die Konfirmation 2025.

Konfirmationsbilder aus früheren Zeiten wirken auf heutige Betrachter fast wie Bilder aus einer anderen und ziemlich fremden Welt. Die Strenge und die Autorität, die die alten Gruppenbilder in Schwarz-Weiß ausstrahlen und die sicherlich auch in den wöchentlichen Unterrichtsstunden herrschten, haben mit der heutigen Konfi-Arbeit kaum noch etwas gemein. Kirche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, und der wird auch und in besonderem Maße bei den Konfis sichtbar – aktuell sicherlich am deutlichsten in den Iserlohner Gemeinden Erlöser (Wermingsen), Johannes (Nußberg) und Maria-Magdalena (Sümmern/Heide-Hombruch), die sich vor rund einem Jahr zu einer „Pfarramtlichen Verbindung“ zusammengeschlossen haben und sich mit den drei Pfarrpersonen und dem Gemeindepädagogen und Diakon Daniel Stadie vor rund drei Monaten als interprofessionelles Team aufgestellt haben. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der Nachwuchsprobleme im Pfarrbereich. Daniel Stadie soll aber vornehmlich nicht als vierter Pfarrer im gottesdienstlichen Bereich wirken, sondern die Jugend- und Konfirmationsarbeit gemeindeübergreifend auf neue Füße stellen. Am Donnerstag hat er nun zusammen mit Pfarrerin Gabriele Watermann (Erlöserkirche) und den Pfarrern Christian Meyer (Maria-Magdalena) und Tom Mindemann (Johanneskirche) das neue Konfi-Konzept vorgestellt.

Was Daniel Stadie hier bietet, ist ein riesiger Gewinn und sehr viel mehr als das, was wir früher alleine machen konnten. Christian Meyer - Pfarrer der Maria-Magdalena-Gemeinde

Während sonst vieles, was in dem gegenwärtigen Transformationsprozess der Kirche unter dem euphemistischen Titel der Synergie verkauft wird, in Wirklichkeit aber mit schmerzhaften Einschnitten und Sparmaßnahmen verbunden ist, empfinden hier alle drei Pfarrer die Veränderungen als deutliche Verbesserung und großen Schritt nach vorne. „Was Daniel Stadie hier bietet, ist ein riesiger Gewinn und sehr viel mehr als das, was wir früher alleine machen konnten“, sagt Christian Meyer. Auch Tom Mindemann betont die deutlich gewachsenen Möglichkeiten durch die größere Konfirmationsgruppe, was den Familien deutlich entgegenkommen werde. „Die Transformation ist an vielen Stellen spürbar“, sagt er – „hier aber auf jeden Fall mit einer deutlichen qualitativen Verbesserung“. Und Gabriele Watermann sieht gerade bei der neuen und zusammengewachsenen Konfi-Arbeit der drei Gemeinden eine echte Chance, um den Transformationsprozess von unten und aus der Jugend heraus zu gestalten und so die starren Strukturen der Vergangenheit zu überwinden.

Größere terminliche Flexibilität für die Familien

Konkret bedeutet das neue Konzept zunächst einmal eine größere terminliche Flexibilität für die Jugendlichen und ihre Familien, weil jede und jeder zwei Wahlmöglichkeiten aus drei Optionen hat: der klassische Gruppentermin alle 14 Tage für eineinhalb Stunden am Dienstagnachmittag, ein kleinerer monatlicher Blocktermin samstags für drei Stunden und ein großer Blocktermin für vier Tage in den Herbstferien. Hinzu kommen gemeinsame Aktionen für die ganze Gruppe. Zum einen der Startschuss mit einem Kanu-Tripp auf dem Harkortsee am 21. und 22. Juni. Zum anderen das Konfi-Camp im August in Wittenberg. Dazu kommen noch gemeinsame Gottesdienste oder die „Holy Days“.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Vor allem das einwöchige Konfi-Camp in der eigens für solche Camps eingerichteten Zeltstadt in Wittenberg verspricht ein großes Erlebnis zu werden. Das Angebot richtet sich schon seit längerem an alle Gemeinden des Kirchenkreises und wächst von Jahr zu Jahr: Rund 350 Teilnehmer werden es in diesem Sommer voraussichtlich werden. Die Konfirmation wird dann an zwei Terminen im Mai 2025 in der Johanneskirche am Nußberg und der Erlöserkirche in Wermingsen gespendet.

Konzept greift die Dynamik der Konfi-Camps auf

Das große Camp sei schon seit langem ein Vorreiter für eine neue und moderne Art der Konfi-Arbeit, sagt Tom Mindemann. Das neue Konzept von Daniel Stadie für die drei Gemeinden sei im Grunde eine Weiterentwicklung dessen, greife diese besondere Dynamik auf und werde sicherlich genau das bieten, was auch viele Eltern von der Konfi-Zeit erwarten: viele schöne Erlebnisse für die Jugendlichen.

Wer es aus den drei Gemeinden bisher noch nicht geschafft hat, sich anzumelden, kann per E-Mail an daniel.stadie@ekvw.de den Kontakt zu Daniel Stadie suchen. Anmeldeschluss ist der 31. Januar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn