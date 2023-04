Am Karfreitag haben sich in der Iserlohner Heide zahlreiche Gläubige auf den Kreuzweg begeben.

Glaube So soll ein Kreuzweg in Iserlohn Hoffnung und Stärke spenden

Iserlohn. Traditionell fand am Karfreitag der Kreuzweg in der Iserlohner Heide statt. Die zahlreichen Gläubigen richteten ihren Fokus auf die Hoffnung.

Trost, Hoffnung und Stärkung – all das stand am Karfreitag beim Kreuzweg durch den Wald in der Iserlohner Heide im Fokus. Bereits zum 36. Mal begingen die Gläubigen der St.-Josef-Gemeinde den Leidensweg Jesu, der sie entlang von 14 Stationen führte. Darin hinderte sie auch nicht der Regen, der Andrang war groß.

Mit Fürbitten und dem Gefühl der Gemeinschaft sollte nicht nur denen Stärke gegeben werden, die aktuell eine harte Zeit durchmachen, sondern auch das Licht am Ende des Tunnels aufgezeigt werden – Hoffnung für den Schutz der Natur, den Frieden und den Zusammenhalt.

Besonders freuten sich das ehrenamtliche Organisationsteam, dass so viele junge Menschen den Kreuzweg mitgingen. Das gebe Hoffnung für das 40. Jubiläum dieser Veranstaltung.

