Logistik So viele Pakete kommen täglich bei DHL in Iserlohn an

Sümmern. Es wird und wird nicht weniger an Paketen in der mechanisierten Zustellbasis der Deutschen Post DHL in Sümmern

Die große Anlage steht still, Personen sieht man kaum und auf dem Hof stehen nur ganz vereinzelt ein paar Fahrzeuge. Hier an der mechanisierten Zustellbasis (MechZB) der Deutschen Post DHL in Sümmern ist es ruhig. Sehr ruhig sogar. Doch der Schein trügt. Denn die über 8500 Pakete, die hier vor wenigen Stunden noch über die Bänder gelaufen sind und in die Zustellfahrzeuge geladen wurden, sind schon längst auf dem Weg zu den Kunden.

Es ist nicht die Ruhe vor, sondern nach dem Sturm. Und der beginnt aktuell um 2.30 Uhr, wenn die ersten Pakete in Iserlohn ankommen und anschließend über die riesige Anlage auf die insgesamt 48 Zustellbezirke in Iserlohn, Hemer, Schwerte und Menden verteilt werden. Durchschnittlich sind es aktuell zwischen 8000 und 9000 Pakete täglich – über 2000 Pakete mehr als normalweise zu diesem Zeitpunkt. „Wir haben aktuell immer noch Verkehrsmengen wie im November vor Weihnachten“, sagt Benjamin Heiling, Personaldisponent an der MechZB in Sümmern.

Technisch als auch personell auf alles vorbereitet

Und er geht davon aus, dass das auch noch einige Zeit so bleiben wird, wenn nicht sogar dauerhaft. Auf einen solche Entwicklung wäre die MechZB in Sümmern auf jeden Fall vorbereitet – sowohl technisch als auch personell. „Wir haben vor Weihnachten zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, die nach wie vor bei uns sind“, erzählt Heiling. Insgesamt sind 75 Mitarbeiter am Standort Sümmern beschäftigt, die meisten von ihnen als Zusteller.

Sie sind es, die die Auswirkungen des erhöhten Paketaufkommens am härtesten zu spüren bekommen. „Man merkt die enorme Belastung natürlich schon“, sagt Heiling, der regelmäßig mit den Zustellern im Austausch ist. Allerdings seien keine erhöhten Krankenstände oder vermehrte Ausfälle zu verzeichnen.

Außerdem habe Benjamin Heiling die Sendungszahlen der einzelnen Bezirke momentan sehr genau im Blick. Sollte sich herausstellen, dass die Anzahl der Pakete so hoch ist, dass sie für den Zusteller kaum zu bewältigen ist, würde zügig reagiert und der Bezirk entsprechend verkleinert oder umstrukturiert. Es ginge dabei aber nicht allein um die reine Anzahl der Pakete, die täglich zugestellt werden müssen. „Es wird natürlich auch die geografische und gebäudetechnische Situation berücksichtigt.“

Aus wirtschaftlicher Sicht von Corona profitiert

Diese Flexibilität sei in der derzeitigen Situation an vielen Stellen gefragt. Natürlich auch, wenn es eines Tages dazu käme, dass gleich mehrere Zusteller aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne müssten. Bislang sei das aber glücklicherweise noch nicht vorgekommen, das Hygienesystem greife bislang außerordentlich gut.

Wann wieder der „Normalbetrieb“ einkehrt und es wieder etwas ruhiger wird an der MechZB in Sümmern, das kann Benjamin Heiling nicht voraussagen. Aber eines ist auch klar – das erhöhte aufkommen hat auch seine Vorteile: „Aus wirtschaftlicher Sicht haben wir natürlich von Corona profitiert.“