Bei der „Ballett meets Pop“-Weihnachtsaufführung in Iserlohn standen Groß und Klein gemeinsam auf der Bühne.

Aufführung So war „Ballett meets Pop“-Aufführung in Iserlohn

Iserlohn Beim gemütlichen „Ballett meets Pop“-Weihnachtsabend in Iserlohn haben Groß und Klein gemeinsam im Parktheater gefeiert. Wie die Stimmung war.

Eine Aufführung, bei der 350 Menschen teilnehmen und gemeinsam das Publikum begeistern. So sah es jetzt im Parktheater Iserlohn beim ersten „Ballett meets Pop“-Weihnachtsabend aus, bei dem querbeet Schülerinnen und Schüler im Alter von 3 bis 70 Jahren gemeinsam ihr Können gezeigt haben.

Gerade die Eltern, die im Publikum saßen, haben sich besonders über die Aufführung gefreut. „Die gemeinsame Aktion fanden sie so schön“, weiß „Ballet meets Pop“- Inhaberin Paula Verborg. Mit der gemeinsamen Aktion meint sie, dass auf der Bühne unter der musikalischen Leitung von Phillip Hemmelmann verschiedene Tanzstile getanzt wurden, und das Publikum alle Lieder mitsingen konnte, und so auch indirekt an der Aufführung beteiligt war und einbezogen wurde.

Neben der tänzerischen und musikalischen Vielfalt war eines auch noch besonders an der Veranstaltung: Die Erlöse gehen an die Aktion „Strahlemännchen“, erklärte Paula Verborg.

