So wird der Februar im Iserlohner Parktheater

Iserlohn Große Musik, fantasievolle Pantomime, starke Soul-Stimmen und heiße Rhythmen aus Kuba: Das Parktheater bietet im Februar wieder ein volles Programm.

Der WDR kommt mit seinen großen Orchestern ins Parktheater, worauf sich die Iserlohner Musikfreunde sicherlich besonders freuen dürfen. Am Sonntag, 18. Februar, ist das WDR-Rundfunkorchester mit einem Programm „Lieder der Liebe“ zu Gast. Und nur fünf Tage später, am Freitag, 23. Februar, kommt das WDR-Sinfonieorchester.

Der komplette Februar im Überblick Samstag, 3. Februar, 20 Uhr

Pasión de Buena Vista – Tanz- und Musik-Erlebnis aus Kuba Sonntag, 4. Februar, 10 bis 16 Uhr

Türkisches Schattentheater – kostenloser Workshop für Jugendliche ab zehn Jahren mit Ali und Erhan Köken Freitag, 9. Februar, 20 Uhr

Die Physiker – Komödie von Friedrich Dürrenmatt als Tournee-Premiere des Tournee-Theaters Thespiskarren Samstag, 10. Februar, 20 Uhr

Die Tanzstunde – Komödie von Mark St. Germain mit Oliver Mommsen und Nadine Schori Freitag, 16. Febraur, 20 Uhr

Nautilus – Physical Theatre und Pantomime Sonntag, 18. Februar, 19 Uhr

Lieder der Liebe – WDR Funkhausorchester feat. Yared Dibaba Freitag, 23. Februar, 20 Uhr

WDR Sinfonieorchester mit Solist Hans Nickel (Tuba) Samstag, 24. Februar, 20 Uhr

Women in Blues – Sweet Soul Music Karten gibt es in der Stadtinformation, 02371/217-1819, und unter www.parktheater-iserlohn.de.

„Melodien zum Dahinschmelzen“ verspricht das WDR-Funkhausorchester zum Valentinstag in seinem Liebe-Programm, das von Yared Dibaba moderiert wird und die Sängerin Jana Marie Gropp präsentiert. Das Orchester spielt unter der Leitung von Rumon Gamba. Liebe und Erotik sind aus der Kunst nicht wegzudenken, und auch das WDR-Funkhausorchester wurde von der Muse geküsst. Musik aus Klassik, Film und Pop lassen dabei Frühlingsgefühle aufkommen. Eher ernst wird es dagegen mit dem WDR-Sinfonieorchester, das unter Leitung Ruth Reinhardt große Symphonie aus Tschechien mitbringt: „Sarka“ aus Smetana „Mein Vaterland“ und die fünfte Sinfonie von Dvorak. Im Kontrast dazu steht der zeitgenössische amerikanische Komponist Michael Daugherty mit seinen „Reflections on the Mississippi“ für Tuba und Orchester. Den Solo-Part übernimmt Hans Nickel, Solo-Tubist im WDR Sinfonieorchester, der als Mitglied mehrerer Blechbläserensembles, Kammermusiker und Solist bereits zum „European Soloist of the Year“ in Rotterdam und Cardiff gekürt wurde.

Die Seele Kubas bei „Pasión de Buena Vista“

Daneben wird es im Februar bunt, international und höchst rhythmisch im Parktheater. Den Anfang macht die farbenfrohe Show „Pasión de Buena Vista“ am Freitag, 3. Februar, die mit Tanz und Musik die Seele Kubas ins Parktheater bringt. Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, begeisternde Lebensfreude und unvergessliche Melodien entführen in die aufregenden Nächte Kubas.

Der preisgekrönte Performance-Künstler Trygve Wakenshaw kommt mit seiner Soloshow nach Iserlohn. Foto: Veranstalter / IKZ

Am Freitag, 16. Februar, bringt die Produktion „Nautilus“ Physical Theatre und Pantomime auf die Bühne – und eine Hommage an die menschliche Vorstellungskraft. Als „verrückt, gewagt und einzigartig exzentrisch“ wird der preisgekrönte Performance-Künstler Trygve Wakenshaw aus Neuseeland von der Kritik gefeiert, der mit „Nautilus“ nach „Kraken“ und „Tintenfischjunge“ den letzten Teil seiner Unterwasser-Trilogie als Soloshow präsentiert. Trygves Körper verwandelt sich dabei in kürzester Zeit in eine Vielzahl von Charakteren, Szenarien und Witzen. Diese energiegeladene und urkomische Show enthält Szenen mit Untertönen von Veganismus, Comedy, Cowboys und Krabben. „Nautilus“ erforscht die Form der Pantomime bis in ihre eigenwilligsten Randbereiche.

Den Abschluss im Februar markieren am Samstag, 24. Februar, die „Women in Blues“ mit kraftvollen Vocals und viel Rhythmus – Female Blues at its best. „Musik hat für uns Menschen eine große Bedeutung. Sie ist Kommunikationsmittel und sozialer Kitt – und ist oft auch eng verbunden mit Spiritualität“, heißt es in der Ankündigung. So auch in der afroamerikanischen Kultur, die seit langem die westliche Popularmusik geprägt hat. Historisch kommt dort den Frauen bei der Weitergabe von Kultur eine zentrale Rolle zu. Vor genau hundert Jahren nahm Mamie Smith in den USA den ersten Bluestitel „Crazy Blues“ auf. Und auch im Gospel und Jazz zeigten die Ladies, wo es lang ging. Sie waren die bestbezahlten afroamerikanischen Künstlerinnen ihrer Tage. Sie reflektierten den Alltag – damals wie heute. „Talking about the facts of life“ ist das zentrale Thema dieser Musik. Von Mamie Smith über Bessie Smith, Nina Simone, Etta James, Koko Taylor und Janis Joplin bis zu den Blues-Women der jüngeren Zeit wie Joss Stone und Amy Winehouse: Diese Frauen erzählen die Realität und geben Orientierung. Und daran knüpft die Show „Women In Blues“ nahtlos an und zeigt einen eindrucksvollen Überblick über den Female-Blues der letzten Jahrzehnte.

