So zufrieden blickt die CDU Hennen-Kalthof auf ihre Arbeit

Kalthof. Die CDU Hennen-Kalthof hat bei ihrer Mitgliederversammlung den Vorstand bestätigt und Jubilare geehrt. Wieso der Ortsverein zufrieden ist.

Die CDU Hennen-Kalthof hat auf ihrer Mitgliederversammlung im Restaurant Dröge-Adria gleich zwei Mitglieder für 70-jährige Treue danken können. Vorab fanden aber noch die turnusmäßigen Vorstandswahlen statt. Im Bericht des Vorsitzenden Stefan Woelk verwies dieser „auf die Erfolge der CDU seit der letzten Mitgliederversammlung.“

So seien bei der letzten Kommunalwahl in 2020 alle Wahlkreise im Iserlohner Norden von der CDU direkt gewonnen worden. „Dieses Vertrauen der Menschen haben wir uns gemeinsam erarbeitet und ich finde, mit dem Team haben wir auch nach der Wahl unsere erfolgreiche Arbeit für unsere Ortsteile fortgeführt und verstetigt“, so Woelk.

Freude über den Hallenneubau in Hennen und Zukunft der Lehrschwimmbecken

Unter anderem griff Woelk den Punkt des Hallenneubaus in Hennen auf. Er freue sich, dass dieser konkreter werde, begrüßte auch das kürzlich beschlossene „Zukunftskonzept Lehrschwimmbecken“. „Ich freue mich, dass wir diesen Beschluss, welcher von vielen Fraktionen getragen wurde, getroffen haben. Es gab auch Planungen, den Standort Hennen auslaufen zu lassen und es war und ist Verdienst der CDU, dass es zu diesen Planungen ohne Hennen nicht gekommen ist.“ Bereits 2019 habe man sich in der Reihe „CDU trifft Ehrenamt“ mit der DLRG Ergste getroffen und verdeutlicht: „Wir stehen zu Euch, wir wollen den Schwimmstandort Hennen langfristig erhalten.“

Zum Ende seiner Rede bekräftigte Woelk, dass er nach wie vor für die Ortsteile im Iserlohner Norden „brenne“ und daher weiterhin den Vorsitz der CDU Hennen-Kalthof ausüben wolle. Bei den Mitgliedern scheint Woelk damit den Nerv getroffen zu haben. Er wurde mit 100 Prozent Zustimmung wieder zum Vorsitzenden gewählt.

Delia Imhoff und Frank Blenke stellvertretende Vorsitzende

Daneben wurden die stellvertretenden Vorsitzenden gewählt: Delia Imhoff und Frank Blenke. Beisitzer: Doris Nippa, Ulrich Brinkmann, Dirk Schulte-Kalthof, Ludwig Bedehäsing, Heinrich Stricker, Marius Rinke, Benedikt Lowinski. Mitgliederbeauftragter: Benedikt Lowinski. Das eigentliche Highlight dieser Versammlung sollten aber die Ehrungen bleiben und hierfür bekam die CDU Hennen-Kalthof Unterstützung vom heimischen Bundestagsabgeordneten Paul Ziemiak, welcher die Ehrungen übernahm und zu beiden Ehrenden einige Worte fand, um die Leistung und den Einsatz zu würdigen.

So würdigte Ziemiak die enorme geleistete Arbeit von Prof. Dr. Otto Wulff (Vorsitzender der Senioren Union) und hob hervor, dass Prof. Dr. Otto Wulff auch heute mit 90 Jahren der angesehenste Gastredner bei der Bundesversammlung der Jungen Union Deutschlands sei. Auch die Verdienste von Friedhelm-Arno Berthold wusste Ziemiak zu würdigen und für die Mitglieder einzuordnen. Besonders schön für die Versammlungsgäste war, dass beide selbst noch eine Ansprache gehalten haben.

Der Vorname Ludwig wurde nicht zufällig gewählt

Geehrt wurde mit Ludwig Bedehäsing auch ein aktuelles Vorstandsmitglied. Bedehäsing ist 50 Jahre in der CDU. Woelk machte kein Geheimnis daraus, dass der zweite Vorname seines zweiten Sohnes „Ludwig“ nicht von ungefähr kommt, sondern eben wegen Ludwig Bedehäsing so gewählt sei. „Lieber Ludwig, du warst und bist immer ein Mensch, der sagt, was er denkt, aber dies unter vier Augen. Und in der Öffentlichkeit standest du als jahrelanger Stellvertretender Vorsitzender immer klar an meiner Seite. Dafür danke ich dir sehr.“, sagte Woelk.

Die Jubilare sind Prof. Dr. Otto Wulff und Friedhelm-Arno Berthold (beide 70 Jahre), Ludwig Bedehäsing, Walter Benninghoff (beide 50 Jahre) sowie Carsten Merten, Martin Schulte-Leckingsen und Magnus Große-Frericks (alle 25 Jahre).

