Sogar Vorfahren mit dem Auto ist beim DRK Iserlohn möglich

Iserlohn. Ehrenamtliche und Angestellte bieten am Karnacksweg Schnelltests an.

Sehr ruhig geht es zu im Saal des DRK-Zentrums am Karnacks­weg, wo zwei Frauen hinter Computern sitzen und die Menschen, die aus den verschiedensten Gründen einen Corona-Schnelltest benötigen, in Empfang nehmen. Rot-weiße Klebestreifen auf dem Fußboden weisen den Weg, in einer der beiden Testkabinen wartet Präsidiums-Mitglied Christoph Neumann, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, in voller Schutzmontur auf die Menschen.

Er ist, wie viele andere Rot-Kreuz-Mitglieder, ehrenamtlich im Einsatz. „Ich habe schon meine Rettungsdienst-Ausbildung beim DRK gemacht, nun ist das Testen eine Möglichkeit, sich hier ehrenamtlich zu engagieren“, erzählt er. Dass die Schnelltests sinnvoll sind, habe sich insbesondere in der Zeit vor Ostern gezeigt, sagt er: „Da waren viele Familien hier, die Oma und Opa besuchen wollten.“ Und dabei seien mitunter positive Ergebnisse herausgefiltert worden, sodass Infektionsketten unterbrochen werden konnten.

Seit dem 31. März wird am Karnacksweg getestet. Ulrich Hoffmann, hauptamtlicher Vorstand, erklärt: „Wir sind vorher schon von anderen Kommunen angesprochen worden, ob wir dort testen können.“ Und nachdem auf diesem Weg bereits an fünf weiteren Standorten DRK-Testzentren entstanden waren, habe es nahe gelegen, auch eines in Iserlohn zu eröffnen. Markus Weilburg, stellvertretender Kreisrotkreuzleiter, betont: „Als DRK ist es unsere Aufgabe, jetzt solche Hilfsmöglichkeiten für die Bevölkerung anzubieten.“ Die Beauftragung des Märkischen Kreises zu erhalten, sei sehr unkompliziert gewesen. Die Tests müssen die jeweiligen Zentren selbst besorgen, Hoffmann und seine Mitstreiter berichten von nicht unerheblichen Preisschwankungen.

Neben Ehrenamtlichen sind auch viele Honorarkräfte im Einsatz. „Wir hatten eine Menge Stellen ausgeschrieben“, sagt Hoffmann. Alle Mitarbeiter des Testbereichs, so Weilburg, haben im Vorfeld Schulungen absolviert: eine rund um Hygiene und Schutz mit ärztlicher Begleitung und eine praktische zum Testen an sich. „Man kann sich zwar im Internet Videos ansehen, wie die Stäbchen eingeführt werden, es aber beim Sitznachbarn selbst zu machen, ist sinnvoller, um ein Gefühl dafür zu bekommen“, erzählt Markus Weilburg.

1200 Tests können derzeit pro Woche gemacht werden. Bei Bedarf, so Hoffmann, könne aber auch auf bis zu 4000 Tests wöchentlich aufgestockt werden. Momentan bieten die Rot-Kreuz-Zentren im Märkischen Kreis noch keine PCR-Tests an. „Anfragen aus anderen Kommunen dazu haben wir aber schon. Allerdings muss man dann auch die Logistik zu den Laboren sicherstellen“, erklärt der hauptamtliche DRK-Vorstand.

Von etwa 8000 Ergebnissen waren 25 bis 30 positiv

Insgesamt habe es an allen Standorten bisher etwa 8000 Tests gegeben. Davon sei bei 25 bis 30 das Ergebnis positiv gewesen. „Das wird dann automatisch dem Gesundheitsamt gemeldet“, sagt Ulrich Hoffmann. Obwohl eigentlich nur Menschen ohne Symptome willkommen seien, kämen mitunter auch welche mit Husten oder anderen Beschwerden. Die „Tester“ sind bislang nur zum Teil geimpft, Christoph Neumann beispielsweise hat am Dienstag seine erste Spritze bekommen.

Wer nicht mobil ist, kann auch mit seinem Auto vorfahren und drin sitzen bleiben. „Vereinzelt machen wir das“, so Markus Weilburg. Auch diejenigen, die nicht in der Lage sind, online einen Termin zu buchen, werden getestet, wenn sie spontan vorbeischauen. Grundsätzlich werden die Test-Ergebnisse direkt und zügig per E-Mail verschickt, sie können aber auch als Ausdruck mitgenommen werden.

Das DRK-Testzentrum öffnet immer von montags bis freitags zwischen 16 und 19 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr, Termine können unter www.schnelltest-drk-mk.de vereinbart werden. Unter02371/8193-0 sind die hauptamtlichen Mitarbeiter erreichbar.