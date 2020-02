„Solidarität ist keine Einbahnstraße“

Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht, sagt der Volksmund. Und in Drüpplingsen, so scheint es, ist dieser Moment nicht mehr fern. So zumindest legt es ein offener Brief nahe, den die Interessengemeinschaften Heidestraße und Bertingloher Weg nun an Justizminister Peter Biesenbach geschrieben haben. Anlass ist der geplante Neubau der JVA, den die Drüpplingser bisher, wie es in dem Schreiben heißt, „nie grundsätzlich in Frage gestellt hätten“, was keine Selbstverständlichkeit sei.

Tatsachen werden zwischenTür und Angel verkündet

Den Ankündigungen von Justizministerium und Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) allerdings, die Forderungen der Bürger ernstzunehmen, ist aus Sicht der Interessengemeinschaften nicht nachgekommen worden. Marco Löhken, Anwohner des Bertingloher Wegs und einer der Unterzeichner des Briefes, wirft dem BLB eine „Salami-Taktik“ vor, bei der die Anwohner vor vollendete Tatsachen gestellt würden. Beispiel Laternen in der JVA: „Dass die nun 8 statt 2,50 Meter hoch werden sollen, habe ich im Prinzip zwischen Tür und Angel erfahren“, sagt er bei einem Ortstermin. Wie andere Anwohner sorgt er sich vor Lichtemissionen.

Die Stange soll laut den Anwohnern wohl den künftigen Zaunverlauf markieren – und verdeutlicht, wie weit das JVA-Grundstück wachsen soll. Foto: Tim Gelewski

Die Vertreter der Interessengemeinschaften fürchten auch aufgrund solcher Verhaltensweisen, dass die Baumfällarbeiten im Gemarkenweg vor wenigen Wochen erst ein Vorgeschmack waren auf das, was der BLB hier in den geschätzten sechs Jahren Bauphase verursachen wird. Gefällt worden sei trotz in den Bäumen nistender Vögel, Straßen seien nach dem Abtransport der Bäume verdreckt zurückgelassen worden. Vom Beginn der Arbeiten erfuhren die Anwohner erst am selben Tag, sagen sie.

In ihrem Brief haben die Interessengemeinschaften nun eine Reihe von Forderungen formuliert. So solle der Mauerverlauf auf der Seite des Bertingloher Weges nicht verändert werden. Dies würde aber im Widerspruch zu den kommunizierten Plänen stehen. Im Gemarkenweg, der zwischen Bertingloher Weg und JVA liegt, sollen wie berichtet 14 Bungalows abgerissen werden. Rot-weiße Markierungsstangen, wohl für den angedachten künftigen Zaunverlauf, sind bereits aufgestellt. Dahinter soll ein etwa zehn Meter breiter Ordnungsstreifen vor der neuen Mauer entstehen.

Hauptsorge ist weiter der anfallende Verkehr

Eine Hauptsorge der Interessengruppen ist der während der Bauzeit anfallende Verkehr. In dem Brief wird darum ein Sicherheitskonzept gefordert, weil die Heidestraße Hauptschulweg im Ort ist. Demnach soll während der Bauphase und beim Bungalowabriss vorab kein Schwerlast- und Fremdverkehr über die Heidestraße fließen. „Wir fordern eine vollständige Vergrämung des Verkehrs“, sagt Fritz Schulten.

„Im Bereich Heidestraße, Einmündung Palmengabel und Bertingloher Weg sollen Baken und Temposchweller den Verkehr fernhalten“, heißt es in dem Brief.

Der Schwerlastverkehr soll beim Baubeginn dann entweder über die Mühlenstraße Richtung Kalthof, wie es vom BLB auch bereits signalisiert wurde, oder aber über eine neu zu errichtende Baustraße erfolgen. „Die Mühlenstraße ist an einigen Stellen nicht richtig befestigt. Wenn hier zwei Lkw aufeinandertreffen, dürfte es schwierig werden“, fürchtet Löhken, dass das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat Martin Luckert bringt bei dem Ortstermin darum erneut die Einrichtung einer Baustraße über eines der Felder ins Spiel. Diese Idee hatten JVA-Anwohner gegenüber dem BLB in den Vorgesprächen auch bereits geäußert – ohne erkennbare Resonanz allerdings.

Eine weitere Forderung an den Minister: Die Sicherheitszone, der erwähnte Zehn-Meter-Streifen, soll wie derzeit hinter der Mauer der JVA verbleiben. Die Zone soll wie berichtet gemäß der Pläne vor die Mauer und laut Ankündigungen mit moderner LED-Technik ausgeleuchtet werden, damit wenig Lichtemissionen entstehen.

Dass dies wirklich so kommt, daran haben viele der Anwohner Zweifel. Sie fürchten, dass das wahre Ausmaß erst erkennbar wird, wenn alles fertig gebaut ist. Ähnlich beim Thema Lärm, wie Fritz Schulten sagt.

Am Ende ihrer Briefes formulieren die Anwohner auch eine Reihe von Fragen. Vor allem der Größenbedarf für die neue JVA, klagen sie, sei ihnen bis heute immer noch nicht plausibel erklärt worden. „Solidarität ist keine Einbahnstraße“, heißt es angesichts des bislang stets wohlwollenden Begleitung des Projekts durch die Drüpplingser noch.

Ein Vertreter der CDU musste den Ortstermin krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Marco Löhken betont, dass die Interessengemeinschaften in der Sache das Gespräch mit allen Parteien suchen wollten.