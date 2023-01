Soll Iserlohn sich an der „Ruhr.Topcard“ beteiligen?

Die Dechenhöhle in Iserlohn nimmt schon jetzt am Angebot der Ruhr.Topcard teil. Die Fraktion „Die Linke“ will, dass Iserlohn mit mehr kulturellen Angeboten daran teilnimmt.

Ob Zoo, Freizeitpark oder Museum: Über 90 Mal freier Eintritt bei den beliebtesten Ausflugszielen im Ruhrgebiet, Sauerland und Niederrhein – das verspricht die „Ruhr.Topcard“. Ein Angebot, an dem auch die Stadt Iserlohn teilnehmen sollten, findet die Fraktion „Die Linke“ im Rat der Stadt Iserlohn. Deshalb soll der Stadtmarketingbeirat jetzt entscheiden, ob die Verwaltung eine Teilnahme daran prüfen soll.

Seit vielen Jahren erfreue sich die „Ruhr.Topcard“ großer Beliebtheit, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. Der Erwerber erhalte bei zahlreichen Ausflugszielen und Freizeitangeboten im Ruhrgebiet, im Sauerland sowie am Niederrhein vergünstigten oder gar freien Eintritt. Im Iserlohner Stadtgebiet sei allerdings lediglich die Dechenhöhle im Portfolio der „Ruhr.Topcard“ zu finden. Dort werde das Angebot gut angenommen und habe auch zur Erschließung neuer Besuchergruppen geführt.

Iserlohn könnte durch Angebot profitieren

„Wir sind der Auffassung, dass Iserlohn durch seine gute Anbindung an das Hauptverbreitungsgebiet der Karte auch in anderen Bereichen profitieren könnte“, heißt es. So wäre beispielsweise die Beteiligung des Parktheaters eine sinnvolle Ergänzung. Auch andere Theater wie das „Kleine Theater“ in Herne oder das Dortmunder Theater im Depot seien schon Teil der „Ruhr.Topcard“.

Die Linken versprechen sich davon einen Zustrom von Menschen aus dem Umland: „Eine Prüfung, welche Angebote unserer Waldstadt ins Programm aufgenommen werden könnten, erscheint uns sinnvoll, um Besucher aus dem Ruhrgebiet nach Iserlohn locken zu können.“

