Sommernächte Iserlohn: So geht es diese Woche weiter

Iserlohn. Das zweite Konzert-Wochenende der Iserlohner Sommernächte steht bevor. An zwei Abenden gibt es gegensätzliches Programm auf dem Fritz-Kühn-Platz.

Nach dem erfolgreichen Auftakt mit dem „Sundowner“ am vergangenen Samstag auf Gut Nordhausen stehen am Wochenende, 28. und 29. Juli, gleich die nächsten beiden Abende im Rahmen der „Sommernächte“-Reihe in Iserlohn an.

Erstes Reggae-Festival auf dem Fritz-Kühn-Platz

Am Freitag ab 18 Uhr wird es eine Premiere geben auf dem Iserlohner Fritz-Kühn-Platz: Das Organisationsteam von „Live Project“ lädt zum ersten Reggae-Festival ein. Damit kommt Sven Wiedemeyer nach eigenen Angaben dem Wunsch vieler Gäste nach. Nun wird der Bereich unterhalb der Stadtmauer zu einer „Chillout-Area“: Sonnenschirme und Liegestühle stehen bereit, und Besucherinnen und Besucher sind ausdrücklich dazu eingeladen, eine Picknickdecke mitzubringen und es sich gemütlich zu machen. Die Gastronomen haben eigens zur Karibik passende Gerichte und Getränke vorbereitet.

Auf der Bühne sind die „Soul Rebels“ zu erleben, eine multinationale Band mit Wurzeln in Mosambik, Kanada und Bielefeld, die sich um Isufo Ibrahimo aka Joseph Aly formiert hat. Seit 2022 ist das fünfköpfige Ensemble in dieser Besetzung unterwegs, präsentiert einen kraftvollen Mix aus Reggae, Latin und World-Music. Das Repertoire umfasst neben Hits von Künstlern wie Bob Marley & The Wailers, Toots und The Skatalites auch eigene Kompositionen.

Die „Soul Rebels“ spielen beim Reggae-Festival im Rahmen der Sommernächte in Iserlohn. Foto: Veranstalter / IKZ

„Riddim of Zion“ bieten in ihrem neuen Programm „A Tribute to the Reggae Pioneers“, das den Szene-Legenden der vergangenen 50 Jahre gewidmet ist, einen Querschnitt der bekanntesten Hits und Klassiker, die die jamaikanische Reggaeszene und die Charts weltweit geprägt haben. Die fünf Lead-Sänger aus Jamaika, Deutschland und Ghana versprechen original Roots-Reggae-Feeling.

Dritte im Bunde an diesem Abend sind „Living Rhythm“. Bei vielen in Iserlohn für seine Trommel-Workshops bekannt, bringt Ulf Heße die lebendigen Rhythmen auf die Bühne. Dabei sind es weit mehr als „nur“ Trommelklänge, sondern Tradition, positives Lebensgefühl und Freude an der Musik.

Schlager-Party wie am Ballermann

Völlig gegensätzlich gestaltet sich der Samstag. Am 29. Juli wird der Fritz-Kühn-Platz zum Treffpunkt für alle Party-Schlager-Fans, dort geben sich vom mallorquinischen Ballermann bekannte Musikerinnen und Musiker die Klinke in die Hand.

Marry, unverkennbar durch ihr Stirnband, gelang mit „Tausendmal Du“ im Duett mit Tobee der Sommerhit des Jahres 2010. Mit ihrem neuen Sog „Lasst uns leben“ setzt sie diese Erfolgsgeschichte fort. Partymann Atzes Markenzeichen ist der bunte Konfettianzug. „Mit seinen eigenen Party-Hits wie ,Dicht statt nur dabei’ und ,Cindy (Sind die echt?!)’ und den bekanntesten Schlager- und Partysongs bringt er sowohl die männlichen als auch die weiblichen ,Granaten am Glas’ zum Schwitzen und Tanzen bis zum Umfallen“, schreibt er über sich selbst.

Marry will den Besuchern des Party-Schlager-Abends im Rahmen der Sommernächte in Iserlohn einheizen. Foto: Veranstalter / IKZ

Buddy hatte im Jahr 2000 noch keinen großen Erfolg mit seinem Song „Ab in den Süden“, dies gelang erst 2003, nachdem der österreichische DJ The Wave darauf aufmerksam geworden war. Mit „Mama Mallorca“ gelang Buddy 2005 noch ein Erfolg. Mit Hits wie „Dorflove“ und dem „Modeste Song“ dribbelt Kreisligalegende jede Veranstaltung zum Sieg, als aktiver Mittelstürmer, der jede Chance versenkt.

Victoria steht dem Original in nichts nach, wenn sie als Helene Fischer auftritt, von der Moderation über Outfits bis hin zum Gesang. Ein Heimspiel wird dagegen Sandy Wagner feiern, dem 1996 mit der deutschen Version von „Macarena“ der Durchbruch gelang.

Beginn des Party-Schlager-Festivals ist um 18 Uhr, der Einlass startet eine Stunde zuvor. Um einen sicheren Verlauf zu garantieren, wird an diesem Abend der Zugang zum Gelände kontrolliert. Wenn es zu voll wird, muss der Platz geschlossen werden.

Eintritt frei heißt es nicht nur dann, sondern auch für das Reggae-Festival am Vortag.

