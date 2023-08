„Sommernächte“ Iserlohn: So geht es diese Woche weiter

Iserlohn. Freitag Folknacht, Samstag „Jam total“: Die Iserlohner „Sommernächte“ gehen in die nächste Runde. Was Besucher wissen müssen.

Nach der wetterbedingten Verschiebung von „Genuss pur“ kann der Fritz-Kühn-Platz in Iserlohn in dieser Woche wieder „bespielt“ werden. Am Freitag, 11. August, steht die große „Celtic-Folk-Nacht“ auf dem Programm.

+++ Mehr zum Thema: Warum „Genuss pur“ verschoben werden muss +++

Ein Wiedersehen wird es mit der Hagener „Ceili Family“ geben. Seit 1996 feilt die Truppe an einer ganz eigenen Variante des Folk-Genres, begeistert mit unbändiger Spielfreude, flapsigen Sprüchen und vor allem ihrer Musik. Zu „Harmony Glen“ heißt es in der Ankündigung: Die Musik ist der Inbegriff einer guten Celtic-Party. Bestückt mit irischen und schottischen Wurzeln, unwiderstehlichen Melodien und Feel-Good-Lyrics überzeugt dieser Power-Folk auf ganzer Linie. Mit typischen Folkbeats und energiegeladener Performance versetzen die Musiker das Publikum in Euphorie.

„The Ceili Family“ spielt am Freitag bei der Folk-Nacht auf dem Iserlohner Fritz-Kühn-Platz. Foto: Privat

Dazu werden sich eine Folk-Tanz-Formation aus Dortmund und drei Dudelsackspieler gesellen. Die passenden Speisen und Getränke vom Pub „The New Crown“ sollen das Gesamtpaket abrunden und dazu beitragen, das Folk-Lebensgefühl nach Herzenslust zu zelebrieren.

Mit Jan Zimmer und Andy Schade hat der Werkschor Auerweg für „Jam total“ in Iserlohn geprobt. Foto: Privat / IKZ

„Jam total“ feiert dann am Samstag, 12. August, seinen zehnten Geburtstag. Andy Schade und Jan Zimmer haben auch diesmal wieder Musikerinnen und Musiker auf die Bühne eingeladen, die sonst in dieser Besetzung nie zusammen spielen. Mit von der Jubiläumspartie ist der Werkschor Auerweg. Dessen Leiter Ralf Tiemann sagt: „Wir waren schon öfter beim Friedensfest oder bei anderen großen Festen auf der Bühne. ,Jam Total’ toppt das alles aber sicherlich noch einmal. Allein schon, als Chor mit einer Rockband aufzutreten, ist ganz neu für uns. Bei der ersten Probe mit Jan und Andy haben wir das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt, das macht riesigen Spaß.“ Und er verrät, was der Chor auf die Bühne bringen wird: „Wir hatten fast in jedem Programm einzelne Lieder von Rio Reiser. Er hat sich sozusagen zu einem unserer Lieblinge entwickelt und der Wunsch, ihm einen ganzen Abend zu widmen, wurde in den letzten Jahren immer größer. Wir haben dann die Corona-Pause genutzt, um immer wieder neue Rio-Songs einzuüben – wirklich ein riesiger und ungeahnter Schatz – und konnten dann im Frühjahr 2022 nach der Pandemie sofort damit auf die Bühne.“

+++ Auch interessant: Herausforderung „Jam total“ +++

Michael Grimm, sonst bei „Halber Liter“ für Gesang und Bass zuständig, wird bei „Jam total“ auf der Bühne stehen. Foto: KICO Media

Ein alter Hase der Iserlohner Musikszene hat ebenfalls zugesagt: Michael Grimm, „Halber Liter“-Frontmann, wird als Sänger und Bassist dabei sein. Nele Weber, eine Ehemalige der „Rock und Pop Fabrik“ von Jan Zimmer, wird ebenfalls Gesangsparts übernehmen, aus aktuellem Anlass auch Sinead O’Connors „Nothing compares to you“. Gast-Solo-Sängerin Nummer drei ist Julia Preuß. Für den musikalischen „Wumms“ werden die „Silk Horns“ – Sean Welsh (Trompete), Lukas Alex (Tenorsaxofon) und Björn Beier (Posaune) – ebenso sorgen wie der erst 17-jährige Gitarrist Erkin Alten. Martin Groll wird Keyboard spielen, Mirko Salispahic Gitarre, Roman Krämer Bass, und natürlich sitzt Jan Zimmer am Schlagzeug. „Alle Songs, die übrig bleiben, muss ich singen“, sagt Andy Schade, der den Abend auch moderieren wird. Als Vorband sind „Blame Evolution“, Gewinner des letztjährigen „Sommernächte“-Nachwuchswettbewerbs, dabei.

+++ Lesen Sie auch: „Blame Evolution“ gewinnt Nachwuchsfestival +++

2022 hatten „Blame Evolution“ den Nachwuchswettbewerb im Rahmen der Iserlohner „Sommernächte“ gewonnen, in diesem Jahr heizen sie dem Publikum von „Jam total“ ein. Foto: Jana Haase

Los geht es an beiden Abenden um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn