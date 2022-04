Sorge bei Iserlohner Gastronomen vor Corona-Welle im Herbst

Iserlohn. Beim Austausch der SPD-Landtagskandidatin Anja Ihme mit Iserlohner Gastronomie-Vertretern gab es aber auch gute Nachrichten.

Die Pandemie hat in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens eine einschneidende Spur hinterlassen. Monatelang waren nicht nur Bildungseinrichtungen und Geschäfte geschlossen, gerade auch die Gastronomie und das Hotel-Gewerbe haben sehr unter den corona-bedingten Zwangsschließungen und Einschränkungen gelitten.

Das war das zentrale Thema in einer Gesprächsrunde zwischen der SPD-Landtagskandidatin Anja Ihme, Bettina Lugk (MdB), Christian Speerschneider, Inhaber vom „Jagdhaus Im Kühl“ und Vorsitzender des Ortsvereins Iserlohn des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), Alexandra Schenk, Hoteldirektorin im VierJahreszeiten, und Lars Martin, stellvertretender DEHOGA-Hauptgeschäftsführer Bereich Hagen.

Was passiert bei einer möglichen weiteren Welle?

Gerade die rund 40 Prozent Umsatzeinbußen seit 2019 und die durch den Krieg in der Ukraine bedingten enormen Steigerungen bei Energie- und Rohstoffpreisen seien in der täglichen (Kosten-) Planung gravierend, wie Speerschneider zu bedenken gab. In der Branche dränge sich vermehrt die existenzielle Frage auf, was bei einer eventuellen weiteren Coronawelle passiere. Dass es dafür keine festen Pläne oder Vorhersagen gebe, sei klar. Doch er wünsche sich eine Art Regularium, wie es in der zweiten Jahreshälfte weitergehen soll oder kann. Gerade auch mit Blick auf Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, die ja in der Vergangenheit zum größten Teil ausgefallen waren, mit denen jedoch viele Gastronomen einen wichtigen Teil ihres Jahresumsatzes im Jahr machen würden. Eine genaue Planbarkeit konnte auch Bettina Lugk noch nicht zusagen, sie habe aber wissentlich für eine Impflicht ab 18 gestimmt, die sich allerdings ja nicht durchsetzen konnte. Hingegen weitestgehend gesichert seien der vereinfachte Zugang zur Kurzarbeit und die Verlängerung der Bezugsdauer sowie auch der Überbrückungshilfen zumindest bis zum 30. Juni.

Besonders die Reduzierung der Mehrwertsteuer sei ein wirksames Instrument, wusste Anja Ihme aus anderen Gesprächen mit Gastronomie und Hotelgewerbe zu berichten. Deswegen sei dringend rechtzeitig zu prüfen, ob diese Ermäßigung weiter möglich sei. Dies beträfe auch Schankgastronomie, wie zum Beispiel Kneipen und Diskotheken, deren Gewinn sich rein aus Getränken erziele, was auch die Branchen-Experten bestätigten.

Für Anja Ihme ist die Gastronomie ein „Schatz an sich“ und „ein bedeutender Standortfaktor“, unterstrich die Landtagskandidatin eindringlich die Relevanz des Gewerbes. Gerade unsere Region habe touristisch durch die einzigartige Natur viel zu bieten, was zukünftig noch stärker zu nutzen sei. Auch der sogenannte Wachstumstreiber des Geschäftstourismus solle dabei weiter gestärkt werden. In jeder Innenstadt brauche es einen „attraktiven Mix aus Handel, Gastronomie, Arbeit, Wohnen, Kultur und Handwerk“. Kein Händler suche sich einen Standort in der Innenstadt aus, ohne ein attraktives gastronomisches Angebot in der Nähe zu wissen, um den „Lauf“ mitnehmen zu können. Gleichzeitig seien Gas­tronomiebetriebe von sozialer Bedeutung: „Das sind Orte der Begegnungen, hier tauscht man sich aus, hört zu und feiert zusammen, genießt den Feierabend oder genießt kulturelle Veranstaltungen.“

„Es ist gut zu spüren, dass wir gebraucht werden“, sagte Speerschneider. Denn auch wenn die Branche in der Pandemie-Zeit viel Zuspruch durch die Politik erlebt habe – die Hilfepakete, die geschnürt wurden, passen nicht zu den individuellen Bedürfnissen der unterschiedlichen Betriebe: „Die Gastronomie ist vielfältig und bunt“, nicht jede Hilfe funktioniere bei allen gleich. Planbarkeit wäre jedoch eine zentrale Erleichterung für alle Betriebe. Damit einhergehend sei die Gewinnung von neuen Fachkräften besonders wichtig und nötig – und lohnenswert für beide Seiten: „Hier ist noch ein Aufstieg in kürzester Zeit vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer möglich. Dafür gibt es genügend Beispiele“, sagt Speerschneider. Dem Fachkräftemangel insgesamt müsse, so Anja Ihme, mit innovativeren Konzepten, die junge Menschen in der Berufsorientierung „verlocken“, begegnet werden. Frühzeitig müssten dabei auch mehr praktische Phasen eingebaut werden. Auch duale Ausbildungsstrukturen und flexiblere Anerkennung von Abschlüssen seien verstärkt in den Blick zu nehmen. Und letztlich sei die Öffentlichkeitsarbeit und Wertschätzung der Gastronomie-Branche wichtig.

