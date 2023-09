Sorge um die kinderärztliche Versorgung in Iserlohn

Iserlohn. SPD-Ratsmitglied Michael Scheffler sorgt sich um die kinderärztliche Versorgung in Iserlohn. Diese Fragen sieht er als dringlich an.

Der stellvertretende Bürgermeister und SPD-Ratsmitglied Michael Scheffler sorgt sich um die kinderärztliche Versorgung in Iserlohn und hat im Namen seiner Fraktion für die kommende Sitzung des Hauptausschusses am 12. September eine Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe gerichtet.

Hintergrund: Die Kinderklinik und auch die kinderärztliche Notfallpraxis am Krankenhaus Bethanien seien zum 31. März 2022 geschlossen worden. „Seit diesem Zeitpunkt fehlen diese Versorgungseinrichtungen in unserer Stadt. In den Nachbarstädten stehen nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung und die Anfahrt nach Lüdenscheid wird durch die verkehrliche Situation erschwert“, so Scheffler.

Kindernotfallpraxen und Kinderkliniken seien stark belastet. „Krankentransporte für Kinder haben häufig einen Anteil von rund 4 Prozent der Krankentransporte, da viele Eltern die Fahrten selbst durchführen.

Diese Fragen sollen im Ausschuss beantwortet werden:

1. Hat sich die Anzahl der Krankentransporte für Kinder seit der Schließung geändert und wie viele Fahrten sind durchgeführt worden?

2. Welche Kinderkliniken sind angefahren worden? (Stadt, Klinik, Anzahl).

3. Müssen mehrere Kliniken angefahren oder nachgefragt werden, bis ein Platz bereit steht?

4. Gibt es nach den bisher gemachten Erfahrungen einen weiteren Ausrüstungsbedarf für die eingesetzten Fahrzeuge?

