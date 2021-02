Sozialausschuss verabschiedet sich vom Projekt „Garten Eden“

Iserlohn. Im Sozialausschuss rückt die Situation rund um den Fritz-Kühn-Platz in den Fokus: Angestrebt wird ein ganzheitliches Konzept.

„Dieses Pferd ist totgeritten“ – treffender als wie von Michael Scheffler lässt es sich wohl kaum sagen. Die Formulierung zielte am Dienstagabend in der Videokonferenz der Mitglieder des Sozialausschusses auf das Projekt „Garten Eden“, das die Situation für die Menschen, die im Bereich des Fritz-Kühn-Platzes ihren Tagesaufenthalt haben, verbessern sollte. Bereits 2014 kam die Idee, eine einfache Schutzhütte oder einen Aufenthaltsraum zu installieren, nach Iserlohn, hier aber nie in Schwung. Das Projekt wurde über die Jahre in der Tat totgeritten, und Michael Scheffler bekam als Ausschussvorsitzender auch keinen Widerspruch.

Eine Endlosgeschichte nannte Martin Stolte, Leiter des städtischen Sozialressorts, das Projekt, das unter seiner Vorgängerin Katrin Brenner begonnen worden war – und das gefalle ihm gar nicht. Und auch er traf mit seiner Aussage, es dürfe jetzt nicht endlos weiter beraten werden, sondern eine schnelle Lösung sei gefragt, auf breite Zustimmung. Es gebe viele Einrichtungen und Gruppen, die die Menschen am Fritz-Kühn-Platz aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln unterstützen, und er wolle nun bei der Frage, wie die Stadt die Situation verbessern kann, in naher Zukunft zu einem Ergebnis kommen und nicht noch einmal sieben Jahre beraten.

Wie dieses Ergebnis aussehen könnte, wurde am Dienstag noch nicht besprochen. Wie bereits berichtet, hatten die Streetworker im Quartier, die auch schon das „Garten Eden“-Projekt angeschoben hatten, um den „Bewohnern“ von Park und Treppe einen geschützten Aufenthaltsort zu bieten, für die Sitzung am Dienstag ein alternatives Konzept vorgelegt – ein Kontaktcafé am Bilstein, das in direkter Nachbarschaft zu ihrem Büro auch unter ihrer Aufsicht stehen und eine einfache Bewirtung beinhalten könnte. Denn auch die drei Streetworker, die in Trägerschaft der Caritas und der DROBS am Fritz-Kühn-Platz wirken, sind von der reinen Schutzhütte der „Garten Eden“-Idee abgerückt: Zu groß seien die zu befürchtenden Verdrängungsmechanismen innerhalb der stark anwachsenden und heterogenen Klientel in der südlichen Innenstadt – auch durch jugendliche Gruppen.

Nicht ausgereift und womöglich Konkurrenz

Ihre Idee wurde von vielen Ausschussmitgliedern grundsätzlich positiv aufgenommen, erntete aber auch Kritik. So fand Sylvia Olbrich (Bündnis 90/Die Grünen) deutliche Worte, indem sie die Initiative der Streetworker eher als „Brief von drei Mitarbeiten“ und nicht als richtiges Konzept bezeichnete. Es fehlten belastbare Zahlen und Berechnungen, um die Einrichtung von Teilzeitkräften als Maßnahme im Rahmen des Gesetzes zur Teilhabe am Arbeitsmarkt zu begründen. Vor allem sei sie sprachlos, dass dieses Konzept entstanden sei, ohne dass maßgeblich beteiligte Einrichtungen wie die „Werkstatt im Hinterhof“ der AWO oder die Wohnungslosenhilfe der Diakonie überhaupt davon gewusst hätten.

Auch Matthias Schumann (CDU) empfand das angedachte Kontaktcafé eher als Konkurrenz der bereits bestehenden Strukturen, etwa zum Sozialzentrum „Lichtblick“ der Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde. Er verwies auf die „Quartiersgespräche“, die bereits mit allen Beteiligten geführt worden seien und auch fortgesetzt würden, und darauf, dass es sinnvoller sei, mit den vorhandenen Strukturen ein Konzept zur Verbesserung der angespannten Situation am Fritz-Kühn-Platz zu entwickeln, anstatt neue Strukturen zu schaffen.

Erster Anstoß als Alternative zum „Garten Eden“

Wie Uwe Browatzki, einer der drei Streetworker auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, handele es sich bei dem Kontakt-Café um einen ersten, lockeren Anstoß und nicht um ein fertiges, abstimmfähiges Konzept. Ausdrücklich solle es – wie ebenfalls bereits berichtet – in Ergänzung und nicht in Konkurrenz zu den bestehenden Anlaufstellen etwa in der „Werkstatt im Hinterhof“ oder im „Lichtblick“ stehen. Im Blick habe er vor allem die Trinker-Szene am Fritz-Kühn-Platz, die stark anwachse und für die es nach seinen Beobachtungen auch keine passgenaue Aufenthaltsmöglichkeit gebe, da diese Klientel die bereits bestehenden Möglichkeiten nicht nutzte. Es seien vor allem diese Menschen, die sich tagsüber an den Bushaltestellen an der Schlacht oder auf der Freitreppe am Bilstein aufhalten, für die es ein Angebot geben müsse. Das Kontaktcafé sei eine Alternativ-Idee zur bisher geplanten, unbeaufsichtigten Schutzhütte, von der es sich zu verabschieden gelte.

Ganz ähnlich hat sich am Dienstag auch Burcu Öcaldi als zuständige Bereichsleiterin der Stadt geäußert. Ihr sei vor allem wichtig, dass sich die Stadt von dem „Garten Eden“-Projekt verabschiedet und nun neu denkt. Das von den Streetworkern als Idee eingebrachte Kontakt-Café sei dabei eine von mehreren Möglichkeiten. Am Ende haben sich die Ausschussmitglieder darauf verständigt, das Heft des Handelns in die Hände der Verwaltung zu legen, die nun für die nächste Sitzung alle im Quartier tätigen Einrichtungen und Gruppen erfassen und an einen Tisch holen soll, um eine Lösung zu finden.