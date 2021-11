Sozialer Wohnungsbau als Leuchtturm

Iserlohn. Die Sprenger Unternehmensgruppe geht am Teutoburger Platz in Iserlohn ihr bisher größtes Wohnungsbau-Projekt an.

Allzu viel ist auf dem ehemaligen Gelände der Firma Hänsel Textil noch nicht zu sehen. Das Areal ist von einem Bauzaun eingezäunt, die Baustelle ist eingerichtet, die IGW hat bereits einen Kran aufgestellt und zieht ein erstes Gebäude auf der ehemaligen Tiefgarage hoch. Bald soll zwischen Pütterstraße und Karnacksweg, zwischen Teutoburger Straße und Barbarastraße aber ein ganz neues Quartier entstehen – die Wohnanlage Teutoburger Platz.

Für die Sprenger Unternehmensgruppe, die hier auf einer Gesamtfläche von 4189 Quadratmetern tätig wird, ist es das bisher größte Bauprojekt, das sie in einem Zuge verwirklicht. Und es ist ein neuer und spannender Schritt für die Bauherren aus Sümmern. Denn während die IGW die gewerbliche Seite des neuen Quartiers mit einem Geschäftshaus und einem Kindergarten übernimmt (wir berichteten), konzentriert sich Sprenger in erster Linie auf das Wohnen: In vier Einzelgebäuden in drei- bis viergeschossiger Bauweise entstehen insgesamt 67 Wohnungen in einer Größe zwischen 43 und 110 Quadratmetern, davon 56 im Rahmen des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus, also als Sozialwohnungen. Zusätzlich wird es eine Gewerbeeinheit von 246 Quadratmetern Größe geben.

Jörg und Heinz Spenger stellen ihre Pläne für das Quartier Teutoburger Platz vor. Foto: Ralf Tiemann / IKZ

„Wir wollten uns ein wenig diversifizieren und nicht mehr nur Einzelhandel anbieten“, sagt Unternehmensgründer Heinz Sprenger mit Blick auf die eigene Geschichte. Nach Anfängen im Wohnungsbau hatte sich seine Firma, die er als kleines „family office“ zusammen mit Ehefrau Ursula Sprenger, seinem Sohn Jörg Sprenger und seiner Tochter Dörthe Oberwalleney führt, in den letzten Jahren vornehmlich auf gewerbliche Groß-Projekte spezialisiert. Die Nahversorgungszentren am Bädekerplatz und auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei zwischen Baarstraße und Schapke sind die prominentesten Projekte in Iserlohn. Angefangen hatte diese Entwicklung mit dem Aldi-Markt an der Baarstraße.

Die städtebauliche Qualität steht an erster Stelle

Nun erfolgt der erneute Schwenk zum Wohnungsbau, der generell ein sehr großes Thema sei, wie Heinz Sprenger sagt. Und was sich auch aktuell im Koalitionsvertrag der zukünftigen Ampelregierung niederschlägt, die ein eigenes Bauministerium einrichtet und neue steuerliche Anreize gerade für den sozialen Wohnungsbau schafft. Allerdings räumt Heinz Sprenger ein, dass er bei der Idee des staatlich geförderten Wohnungsbaus anfänglich nur „verhalten optimistisch“ gewesen sei. „So etwas stand nicht ganz oben auf unserer Agenda“, sagt er – das Risiko schien zu hoch, da die Mieten bei einem solchen Projekt von vornherein auf 5,80 Euro beziehungsweise 6,30 Euro gedeckelt seien. Die Grundmiete in frei finanzierten Wohnungen liegt deutlich höher. Nach nochmaligem Rechnen und unter Berücksichtigung aller Fördermöglichkeiten fiel aber schließlich doch der Entschluss zu diesem Wohnprojekt – auch weil in Zusammenarbeit mit der IGW und deren Tochter „Stadtprojekt“, ein echter „Leuchtturm“ entstehe, wie Heinz Sprenger sagt, den es so und in dieser Größenordnung in ganz Südwestfalen kein zweites Mal gebe.

Grünflächen, Spielplätze und Aufenthaltsmöglichkeiten spielen eine große Rolle bei dem Gesamtprojekt. Foto: Grafik: Architekturbüro Ebeling

Die städtebauliche Qualität stehe hier an erster Stelle, beschreibt Jörg Sprenger, der den Teutoburger Platz maßgeblich plant, das Gesamtprojekt, das weitaus mehr sei als 67 Wohneinheiten. Es werde Grünflächen, Spielplätze und Aufenthaltsmöglichkeiten geben. Unter den Wohnblocks entstehe eine Tiefgarage. Besonders ambitioniert sei das Nahmobilitätskonzept, das unter dem Motto „Gesunde Stadt – gesunde Mobilität“ dem ganzen Quartier eine sehr moderne, zukunftsweisende und attraktive Prägung gebe – mit guter ÖPNV-Anbindung, Car-Sharing-Projekten, E-Bike-Ladestationen auch für ausleihbare Lastenräder und einer ohnehin guten fußläufigen Erreichbarkeit der Innenstadt und des Bädekerplatzes. Auf das Auto solle in diesem Konzept weitgehend verzichtet werden. Ein Pluspunkt sei zudem, dass die IGW im Zuge des Neubaus das Umfeld des Quartiers deutlich aufwerte.

Die Wohnungen selbst werden sich nach den Plänen des Architekturbüros Walter Ebeling durch Barrierefreiheit, hohe energetische Standards und solide Bauausführung auszeichnen. „Wir sind, was die Vermarktung angeht, sehr optimistisch“, fasst Jörg Sprenger die Vorteile zusammen. Sprich: Im Bereich des geförderten Wohnungsbaus werde man kaum ein derart attraktives und generationenübergreifendes Wohnangebot für Jung und Alt finden, das auf die Bedürfnisse ganz verschiedener Mieter mit unterschiedlichen Alters- und Familienverhältnissen zielt.

Voraussichtlich im Herbst 2023 sollen die vier Wohnblocks bezugsfertig sein. Foto: Grafik: Architekturbüro Ebeling

Mit der Vermarktung werden Heinz und Jörg Sprenger aber voraussichtlich erst Mitte des kommenden Jahres beginnen. Derzeit sind sie auf der gerade eingerichteten Großbaustelle noch mit den Vorarbeiten, vor allem mit der sogenannten „Rüttelstopfverdichtung“ beschäftigt – ein echtes Manko in Iserlohn, wie Heinz Sprenger sagt. Der instabile Untergrund mache es erforderlich, vor dem eigentlichen Baustart in einem aufwendigen Verfahren den Boden zu verdichten und so die Stabilität des Baugrundes zu erhöhen. Bis zu 15 Meter tiefe Bohrungen sind dazu erforderlich. Im ersten Quartal 2022 erfolgen dann die Erd- und Gründungsarbeiten sowie der Tiefgaragenbau. Ab April, so sieht es der Zeitplan vor, sollen Zug um Zug die Bodenplatten folgen. Bis Ende 2022 sollen die vier Wohnblocks dann im Rohbau stehen, daran anschließend erfolgt der Ausbau der Wohnungen. Voraussichtlich im Herbst 2023 sollen sie dann bezugsfertig sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn