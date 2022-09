Der Wohnungsbau war ein Thema bei einer Podiumsdiskussion in Iserlohn.

Wohnungsbau Sozialwohnungen in Iserlohn: Das verspricht der Stadtbaurat

Iserlohn. Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Iserlohn knapp. Bei einer Podiumsdiskussion ging es jetzt um die Frage, wie das Problem gelöst werden kann.

Bezahlbarer Wohnraum – nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges und der Energiekrise ist das ein Thema. Dass es schon seit Jahrzehnten auf der Agenda steht, wurde bei der Eröffnung der Leihausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung deutlich. Nach dem Beschluss des Sozialausschusses auf Antrag der SPD-Fraktion, die Schau nach Iserlohn zu holen, habe die Verwaltung „ausgesprochen schnell“ reagiert, erklärte der stellvertretende Bürgermeister und Sozialausschuss-Vorsitzende Michael Scheffler bei der Eröffnung vor dem „Waldstadt-Labor“.

Verbunden mit dem Start war eine Podiumsdiskussion, moderiert von Dr. Dagmar Lehmann, Projektleiterin „Smart City“ bei der Stadt Iserlohn, und Sozialbereichsleiterin Burcu Öcaldi. Sie stellten zunächst Stadtbaurat Thorsten Grote die Frage, was „Bezahlbarer Wohnraum“ bedeutet. Er erklärte: „Er muss mit einem normalen Einkommen finanzierbar sein, und es muss noch etwas übrig bleiben. Es wird täglich schwieriger, das zu schaffen. Zurzeit sind Baukosten eher ein Glücksspiel, und daher ist es eine gewaltige Herausforderung.“

Die Ausstellung „Bezahlbarer Wohnraum“ im Waldstadt-Labor wurde mit einer Podiumsdiskussion eröffnet. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Das Projekt „Endlich ein Zuhause“, das die Stadt und die Diakonie in Iserlohn gemeinsam verfolgten, zeige bereits, dass es sich lohne, genau diese Personengruppe bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung zu unterstützen, denn dann würden schneller welche bereitgestellt.

Sozialer Wohnraum muss für Investoren attraktiver werden

Ulf Wegmann, Leiter der Wohnungslosen-Beratungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr, ging auf die soziale Komponente ein: „Oft ist nicht nur das Geld ein Ausschlusskriterium, auch Alleinerziehende, ehemalige Häftlinge, Menschen mit Sucht- und psychischen Erkrankungen, Erwerbslose und Schuldner werden bei der Suche nach einer Wohnung oft benachteiligt.“ Die Regelsätze für die Empfänger von Sozialleistungen spielten eine große Rolle, allerdings fehle beim Kreis ein schlüssiges Konzept.

Julia Kunz, bei der Iserlohner Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (IGW) Prokuristin und Bereichsleiterin Bestands- und Stadtentwicklung, betonte, dass man die Chance verpasst habe, öffentlich geförderten Wohnraum für Investoren attraktiv zu gestalten.

Scheffler stimmte dem zu: „Investoren werden eher noch abgeschreckt, die Landesregierung muss die Förderkulisse verändern.“ Und er erklärte, dass während der vergangenen Jahre 5300 Sozialwohnungen in NRW entstanden seien, erforderlich wären aber 17.000. Nachdem die Stadt in der Vergangenheit zahlreiche neue Baugebiete angestoßen habe, sei es künftig wichtig, nicht mehr nur Einfamilienhäuser zu ermöglichen, sondern auch Mehrgeschossbauten zu schaffen.

Stadt will sich auf das Zentrum konzentrieren

Auch Grote unterstrich: „Bei künftigen Vorhaben werden wir uns mehr auf innerstädtische Gebiete konzentrieren, da kann man sich ganz vieles an Infrastruktur sparen, was auf der grünen Wiese erst geschaffen werden muss.“ Die Kommune müsse Akteur auf dem Markt sein, das reine Festschreiben von Quoten für sozialen Wohnungsbau sei wenig erfolgversprechend.

Julia Kunz nannte als Beispiel das Dortmunder Wohnprojekt „Wir auf Tremonia“, das eine Mischung aus Eigentum und Miete, öffentlicher Förderung und freier Finanzierung vereine. In Iserlohn seien alternative Wohnformen unterrepräsentiert.

Eine Handvoll Interessierter verfolgte die Debatte. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Martina Koepp, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik, erklärte, dass die meisten Menschen möglichst auch im hohen Alter in den eigenen vier Wänden bleiben möchten, auch die Pflege im eigenen Zuhause spiele eine große Rolle. Und dabei sei die Barrierefreiheit nicht nur für ältere Semester entscheidend: „Duschen ohne Stufen haben doch sicher viele hier. Der Komfort von heute ist die Vorsorge für morgen. Bei Neubauten ist es auch relativ einfach, Grundrisse flexibel zu gestalten.“

Mehr Toleranz ist wünschenswert

Als Zukunftswunsch formulierte Scheffler: „Ein breites Angebot an Sozialwohnungen, so dass sich die verschiedenen Nutzergruppen etwas aussuchen können. Und ich würde mir wünschen, dass Ulf Wegmann in zehn Jahren nichts mehr zu tun hat.“ Der Wohnungslosen-Berater sagte: „Es wäre schön, toleranter gegenüber gewissen Menschengruppen zu sein.“

Martina Koepp wünscht sich eine „bedarfsgerechtere Planung: „Mein Wunsch wäre, dass sich der Markt weiter diversifiziert: Wir haben momentan wenig sehr große und sehr kleine Wohnungen.“ Grote ist sich sicher, dass auch in zehn Jahren über Wohnraum diskutiert wird, hofft aber, dass es dann nicht mehr um die Bezahlbarkeit geht.

Dr. Dagmar Lehmann verwies auf den großen Druck, der aktuell herrsche, wie sich unter anderem am bereits ausgebuchten Beratungstermin zum Thema „Energiekosten senken durch Heizungstausch“ zeige.

