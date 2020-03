Spannende Lesung im Iserlohner „Checkpoint“

Iserlohn. Aus dem Buch ihres verstorbenen Mannes Andrea Bizzoto wird Maria Brandt am 25. März vorlesen.

Das Jugendcafé „Checkpoint“ lädt zu einer besonderen Lesung ein: Andrea Bizzottos Buch „Die Geschichte vom Tollpatsch auf dem Fahrrad“ am Mittwoch, 25. März, ab 19 Uhr im Mittelpunkt.

Maria Brandt liest aus dem Buch ihres verstorbenen Mannes. Als Andrea Bizzotto erfährt, dass er eine unheilbare Krebserkrankung hat, ist seine Frau Maria gerade im fünften Monat schwanger. Heute ist ihre gemeinsame Tochter Giulia zwei Jahre alt, doch der 33-Jährige wird nicht miterleben, wie sie aufwächst. Andrea will Giulia etwas Bleibendes hinterlassen und tippt im Krankenbett seine Lebensgeschichte in sein Handy. Kapitel für Kapitel entsteht seine Autobiografie: „Ich hoffe, dass Giulia eines Tages dieses Buch in den Händen hält. Damit sie weiß, wer ich war.“ Sein Buch erzählt aber weit mehr, als nur von Andreas Leben. Er führt den Leser nicht nur durch die Orte seiner Kindheit oder die Düfte seiner Küche, er teilt mit ihnen seine Fehler und Misserfolge und führt sie schlussendlich auch durch ihr eigenes Leben.

Was wird wichtig im Angesicht einer solch tragischen Situation? Welche Werte will ich vermitteln, und was gibt mir selbst Orientierung? Nachdenkliche und lustige Anekdoten aus Andrea Bizzottos Leben erwarten die Besucher an diesem Abend. Anmeldungen sind erwünscht per E-Mail an daniel.stadie@bewegt-iserlohn.de.