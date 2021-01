„SparBar" Iserlohn: Optimismus in der Krise nicht verloren

Das Angebot des Gaming-Zubehörs will Serhan Ülker in der „SparBar” noch ausbauen und auch das Ladenlokal gestaltet er während des Lockdowns weiter.

Iserlohn. Seit September betreibt Serhan Ülker die „SparBar" in Iserlohn. Trotz Lockdown macht er weiter und kämpft für den Einzelhandel.

Ein eigenes Geschäft mitten in der Krise zu eröffnen, kommt für viele nicht in Frage, zu ungewiss sind die Entwicklungen der Pandemie. Serhan Ülker hat den Schritt trotzdem gewagt und sich im September mit der „SparBar” selbstständig gemacht. Nur wenige Monate später folgt der erneute Lockdown, Ülker muss seinen Laden für Kunden schließen – ans Aufgeben denkt er nicht.

Sieben Jahre lang war Serhan Ülker über eine Agentur im Saturn-Markt in Iserlohn tätig. Durch die Corona-Krise aber zog sich dieser Anbieter aus dem Elektronikfachmarkt zurück. „Ich habe dann drei oder vier Monate an meinem Plan gefeilt, mir war sofort klar, dass ich das weiter hier machen will”, erklärt der Iserlohner. Der Name „SparBar” ist Teil einer Franchise. Ülker betont jedoch, dass das schlicht der Name sei – Angebot und Service kommen aus seiner Hand. Vor Ort können Kunden bei ihm Mobilfunk-, DSL- oder Gas- und Stromverträge abschließen und verwalten, Ülker will mit persönlicher Beratung und Preisvergleichen überzeugen. „Alles aus einer Hand”, sagt er. Außerdem gibt es Accessoires rund um das Gebiet Konsolen und Smartphone, etwa Hüllen für Kopfhörer oder die Nintendo Switch. Auch Reparaturen gehören zum Repertoire.

Serhan Ülker: Stationärer Einzelhandel darf nicht aussterben

„Zu Beginn sind wir echt eingeschlagen wie eine Bombe, damit habe ich nicht gerechnet”, erinnert sich Serhan Ülker. Vor allem das Angebot der Konsolenreparatur, das er extra beworben hatte, fand Anklang, aber auch der Service für Retro-Geräte, die dem Einzelhändler selbst auch am Herzen liegen. Umso schlimmer war die Nachricht, dass die „Sparbar” aufgrund des Lockdowns wieder schließen muss. Zu tun hat Ülker aber dennoch: Täglich ist er erreichbar, die Reparaturen laufen weiter und auch telefonisch berät er seine Kunden mit ihren Anliegen. Durch seine Familie sei er seit jeher eng mit dem Einzelhandel in Iserlohn verbunden, daher liegt ihm die Zukunft der Innenstadt besonders am Herzen: „Wir dürfen den stationären Einzelhandel nicht aussterben lassen, dafür ist der persönliche Kontakt viel zu wichtig.”

Serhan Ülker ist dankbar für die Rückendeckung, die er bisher erhalten hat. Deshalb will er auch etwas zurückgeben: Er hat 50.000 FFP2-Masken bestellt, einige davon will er an lokale Unternehmen liefern, aber auch an Endkunden weitergeben. Und, er betont, dass bei ihm auch jeder Hilfe erhalte, der das Geld für eine solche Maske nicht übrig habe: „Wer an meine Tür klopft, und wirklich Hilfe braucht, dem werde ich die nicht verweigern.”