Sparkasse Iserlohn öffnet noch im Sommer

Iserlohn. Corona hatte auch auf der Großbaustelle am Schillerplatz für Verzögerungen gesorgt. Derzeit laufen die Innenarbeiten. Neugierig macht die Akustik.

Manchmal sind es die feinen Details, die spannende Neuerungen erkennen lassen: die Holzplatten an der Brüstung, die Rigips-Platten an der Decke im Stockwerk im Obergeschoss – allesamt mit mal filigranen, mal größeren Löchern versehen. „Darunter ist Akustikfleece, ein Akustiker hat das genau ausgemessen“, erklärt Gunther Deichsel, Leiter der Organisationsabteilung der Iserlohner Sparkasse, die bereits seit November 2017 ihre Hauptniederlassung am Schillerplatz umfassend umgestaltet. Spezielle Linienlautsprecher und eine für verschiedene Begebenheiten vom Konzert bis zum Vortrag vorprogrammierte Lichtanlage sollen das Ganze ergänzen und die Haupthalle zu einem hochwertigen Veranstaltungsort werden lassen.

Außenfassade steht nun fast ohne Gerüst da

Natürlich war beim Umbau der Sparkasse aber – Kostenpunkt über 18 Millionen Euro – die Akustik nur einer unter vielen Punkten. Wesentlicher aus Bürgersicht ist sicherlich die optische Umgestaltung der Außenfassade, die seit wenigen Tagen, bis auf die Seite hin zum Nordengraben, ohne Baugerüst dasteht.

Weiß-graue Platten aus Faserbeton prägen die Fassade des Gebäudes und sorgen am Schillerplatz für die dringend benötigte optische Aufwertung. Ein Loch klafft in der Fassade einzig noch dort, wo bald eine neue Uhr befestigt werden soll.

Während es außen nun auf den ersten Blick etwas ruhiger wirkt, laufen die Arbeiten innen auf Hochtouren. „Im Sommer“ wolle man fertig werden, kündigt Ingeborg Woywod, Direktorin Vorstandssekretariat, an. Voraussichtlich im August, wenn alles klappt.

Wenig überraschend hatte die Corona-Pandemie auch bei der Sparkasse für Verzögerung gesorgt. Arbeiter aus europäischen Nachbarländern durften plötzlich nicht mehr einreisen. „Wie das so ist, muss dann ein Gewerk auf das andere warten“, so Ingeborg Woywod.

Hinzu kamen Verdachtsfälle mit Quarantäne. „Die Fälle haben sich aber glücklicherweise nicht bestätigt“, sagt Deichsel. Das alles habe aber natürlich Zeit gekostet.

Im Obergeschoss sind einige Büros bereits mit Möbeln bestückt, die allerdings noch mit Schutzfolie bedeckt sind, ebenso wie die Teppiche. Die Wände sind hell in grau und türkis gehalten, bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht.

In der Kundenhalle steht noch ein Baugerüst, weil die letzten von den eingangs erwähnten Holzplatten mit den besonderen akustischen Eigenschaften noch angebracht werden müssen. Schon jetzt ist der Blick aber frei auf das Prunkstück der „neuen“ Sparkasse, das 400-Quadratmeter-Glasdach über der Kundenhalle.

Trotz vieler Neuerungen, die die Besucher ab dem Sommer erwarten, wird es auch vertraute Anblicke geben. Das gusseiserne Tor am Eingang in Richtung Nordengraben wird wieder angebracht werden, auch das Relief darüber wurde erhalten.

Möglichst bis zur Öffnung fertig sein soll auch der Bereich zwischen Sparkasse und Karstadt-Parkhaus, der von der IGW umgestaltet wird. Die einst angedachte Aufschüttung des tieferliegenden Bereichs konnte wie berichtet wegen der Statik des Parkhauses nicht realisiert werden. Nun soll asphaltiert werden, vor die aktuell graue und triste Wand sollen farbige Tücher gespannt werden. Als Provisorium, bis es irgendwann in ferner Zukunft am Schillerplatz weitergeht.

Die einst geplante Treppe zum Nordengraben hin und somit einen Durchgang zum Theodor-Heuss-Ring wird es nicht geben. „Die Treppe ist nach vorne gewandert“, sagt Deichsel. Vom Schillerplatz soll es künftig nun hinab in den Bereich zwischen Bank und Parkhaus gehen, wo hinter einer Schranke Parkplätze für Kunden entstehen werden. Noch benötigt man einiges an Fantasie, um sich die gewünschte Aufwertung an der Stelle vorzustellen. Gunther Deichsel aber ist sicher, dass die Lösung eine ansprechende sein wird.