Sparkasse Iserlohn spendet 100.000 Euro für Freibäder

Iserlohn. Warum die Schwimmvereine ohne die Unterstützung durch die Sparkasse Iserlohn den Betrieb der Freibäder gar nicht stemmen könnten.

Die Sparkasse Iserlohn unterstützt die beiden Schwimmsportvereine I95 und ISSV mit einer Spende von je 50.000 Euro und sichert damit den Betrieb von Heidebad und Freibad Schleddenhof.

Zusammen also 100.000 Euro, die die Sparkasse spendet. „Beide Freibäder tragen enorm zur Lebensqualität und zum Freizeitwert der Stadt bei“, stellte Sparkassen-Chef Axel Sippel heraus und begründete damit die Unterstützung durch das kommunale Geldinstitut bei der Übergabe der symbolischen Schecks am Freitag im Heidebad.

Dass die Zuwendung eine Notwendigkeit ist, betonten sowohl Ralf Brinkschulte, Geschäftsführer des I95, wie auch Stephanie Hennecke, 1. Vorsitzende des ISSV (Iserlohn Schleddenhofer Schwimmverein) – vor allem in dieser Saison, die für Freibäder angesichts des Wetters offenbar keine einfache ist.

„Ohne die Sparkassen-Spende wäre eine normale Freibad-Saison gar nicht möglich“, erklärte Ralf Brinkschulte. Den Heidebad-Betrieb finanziert der I95 mit den Beiträgen seiner Vereinsmitglieder, dem Betriebskostenzuschuss durch die Stadt, den Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf – und eben die Spende.

Verregneter August verhagelt die Bilanz

Allerdings verzeichnet der Verein in dieser Saison weniger Badegäste und damit weniger Einnahmen an der Kasse. „35.000 Besucher kamen im Durchschnitt in den zurückliegenden acht Jahren. In diesem Jahr sind es 33.000“, berichtet Brinkschulte. Der verregnete August hat den Badespaß deutlich getrübt. Außerdem steht für geplante 300.000 Euro die Sanierung des Beckens im Heidebad an.

Blick ins Heidebad am 4. August: Trotz kalendarischem Hochsommer kaum Badegäste – das Wetter spielte nicht mit. Foto: Michael May / archIv

Ähnlich wie Brinkschulte schätzt auch Stephanie Hennecke vom ISSV die Lage ein. Am Freibad Schleddenhof stehe zudem die Neuversiegelung einer Fläche an, die gestemmt werden müsse.

Zu den Geldspenden hatte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Axel Sippel auch einen Satz Wasserbälle mitgebracht.

