Sparkasse Iserlohn zieht Bilanz für das Jahr 2022

Iserlohn. Die Sparkasse Iserlohn blickt auf das Jahr 2022. Viele Entscheidungen waren nötig, um die Bank gut im Fahrwasser zu halten. Das sagt der Vorstand

Es ist seine erste Jahresbilanz, die das neue Sparkassenvorstandsduo Axel Sippel (Vorsitz) und Jochen Hälker am Freitag in der Hauptstelle am Schillerplatz präsentiert hat. Und das Jahr 2022 sei ein dynamisches und herausforderndes Jahr gewesen, betont Axel Sippel. Viele Entscheidungen seien zu treffen gewesen, um die Sparkasse Iserlohn gut im Fahrwasser zu halten.

Der Vorstandsvorsitzende verschwieg dabei nicht, dass es auch noch Weichenstellungen und richtige Entscheidungen des alten Vorstands um Dr. Christoph Krämer gewesen seien, die für ein „insgesamt zufriedenstellendes Jahr“ gesorgt hätten. So konnte unter dem Strich eine Steigerung der Bilanzsumme um 4,8 Prozent auf knapp über zwei Milliarden Euro (Vorjahr 1,92 Milliarden Euro) vermeldet werden.

Corona hatte auch 2022 Auswirkungen auf die Sparkasse Iserlohn

„Dynamisch und herausfordernd“ – Axel Sippel sprach hier explizit die Coronapandemie an, die ja auch 2022 noch ihre Auswirkungen gehabt habe, die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die „wuchtige Wende“ der EZB bei der Zinspolitik. Höhere Zinsen, die aber bei Weitem nicht die hohe Inflation ausgleichen würden.

Sippel zeigte sich auch skeptisch, dass sich hier in absehbarer Zeit etwas ändern werde. Mit Blick auf auskömmlichere Renditen empfiehlt er Kunden daher beim Anlageportfolio eine „gesunde Beimischung“ von Wertpapieren.

76.000 Kundinnen und Kunden unterhalten bei der Sparkasse Iserlohn 56.000 Girokonten. Mit diesen Werten, so Sippel, sei die Sparkasse Iserlohn deutlicher Marktführer in heimischen Gefilden. Die Kredite an Privatpersonen und Unternehmen nahmen dabei um 6,7 Prozent (Vorjahr 4,1) und die Kundeneinlagen um 3,4 Prozent (Vorjahr 2,4) zu. Axel Sippel und Jochen Hälker dankten den 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für „dieses tolle Ergebnis“.

Zurückhaltung bei Investitionsvorhaben

Die Kredite an Unternehmen, Privatpersonen und öffentliche Haushalte nahmen im Jahresverlauf um rund 81,5 Millionen zu. Zum Vergleich: 2021 hatte hier das Wachstum bei 20,6 Millionen Euro gelegen. Gleichwohl, so Axel Sippel, habe das Krisenjahr 2022 Spuren hinterlassen, denn sowohl im gewerblichen als auch im privaten Kreditgeschäft sei eine Zurückhaltung bei neuen Investitionsvorhaben spürbar. So konnten die Darlehenszusagen in Höhe von 166,9 Millionen Euro an das Rekordjahr 2021 nicht heranreichen.

Jochen Hälker sagte später denn auch beim Punkt „Ausblick“, dass die Sparkasse Iserlohn zumindest für 2023 mit einem zunächst etwas geringeren Kreditwachstum rechne. Weitere Zinsschritte der EZB gepaart mit weiterhin hohen Baupreisen und hohen Energiekosten ließen bei immer mehr Bauinteressenten die Frage aufkommen, ob sie sich den Traum vom Eigenheim erfüllen können. Und aus Sicht von Axel Sippel seien auf absehbare Zeit auch auf dem Markt der Gebrauchtimmobilien keine wirklichen „Schnäppchen“ zu erwarten.

Energiekosten lassen Einlagenwachstum weniger dynamisch sein

Auch das Einlagenwachstum, so Jochen Hälker, dürfte angesichts steigender Lebenshaltungs- und Energiekosten vorübergehend nicht ganz so dynamisch bleiben wie zuletzt. Im Bilanzbericht ist von einer „allgemein eingeschränkten Sparfähigkeit“ die Rede. Mittelabflüsse insbesondere im Bereich der Giro- und Tagesgeldguthaben seien die Folge gewesen. Unter dem Strich wuchsen die Kundenverbindlichkeiten auf 1,470 Milliarden Euro.

Zum Wertpapiergeschäft: Hier berichtete Axel Sippel von Umsätzen, die sich leicht unter dem Vorjahresniveau bewegen würden, sie beliefen sich 2022 auf 214,2 Millionen Euro (Vorjahr 233,5). Immerhin: Die vorübergehenden Kurseinbrüche 2022 hätten bei den allermeisten Kunden nicht zu Panikverkäufen geführt, davon sei in den Kundengesprächen auch abgeraten worden. Niedrigere Kurse, so Axel Sippel, hätten nicht selten auch zu „Nachkäufen“ geführt. Mittlerweile würden von Anlegern wieder gute Einstiegs- beziehungsweise Wiedereinstiegssignale wahrgenommen.

Noch eine Zahl: Die Kurswerte in den 8670 Kunden-Wertpapierdepots summierten sich zum Jahresende auf 456,6 Millionen Euro.

Impulse bei energetischer Sanierung setzen

Aktuell hat die Sparkasse Iserlohn ein Sonderkreditprogramm „Wir machen Iserlohn grüner“ beschlossen. Dabei, so Axel Sippel, habe man es vor allem darauf abgesehen, wichtige Impulse im Bereich der energetischen Sanierung von Bestandsimmobilien zu setzen. Um das CO2-Thema in den Griff zu bekommen, gebe es hier einen besonderen Bedarf.

