SPD fordert mehr Gesamtschulplätze für Iserlohn

Iserlohn. Auch ein dritter Gesamtschulstandort dürfe in Iserlohn kein Tabu mehr sein. Die SPD stellt Antrag mit drei Optionen für den Schulausschuss.

Die SPD-Fraktion reagiert auf die hohen Anmeldezahlen an den beiden Iserlohner Gesamtschulen und fordert in einem Antrag für die kommende Sitzung des Schulausschusses am 22. Februar eine Erhöhung der Gesamtschulkapazitäten. Wie berichtet, verfügen die Gesamtschule Iserlohn am Nußberg und die Gesamtschule Seilersee zusammen über neun Eingangsklassen, in denen sie 243 Kinder aufnehmen können. 313 Kinder hatten sich in der vorgezogenen Anmeldephase für die Schulform Gesamtschule entschieden, 70 von ihnen mussten abgelehnt werden.

„Die Nachfrage an Gesamtschulplätzen ist nach wie vor hoch. Politik und Verwaltung müssen reagieren, um den Elternwillen bei der Wahl der weiterführenden Schule zu gewährleisten“, schreibt die SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Kitz in einer Pressemitteilung. „Wir müssen ernsthaft über eine dritte Gesamtschule sprechen.“ Im Dezember 2021 sei die Zahl der Gesamtschulzüge noch reduziert worden. Die SPD sieht sich hingegen in ihrer damaligen Prognose bestätigt und wirft der Verwaltung als auch der Mehrheit des Rates vor, einer Fehleinschätzung unterlegen gewesen zu sein.

Zusätzliche Züge an bestehenden Schulen oder neue Gesamtschule

In ihrem Antrag für den Schulausschuss am 22. Februar schlägt die SPD vor, von der Verwaltung drei Optionen prüfen zu lassen: die Erweiterung um die notwendigen zusätzlichen Züge im Bestand der beiden Gesamtschulen, die Weiterentwicklung einer bestehenden weiterführenden Schule zu einer Gesamtschule und den Bau einer dritten Gesamtschule. Es gehe um nicht weniger, als dass alle Eltern ihr verfassungsmäßig verbrieftes Recht der freien Schulwahl wahrnehmen könnten, schreibt Eva Kitz.

Wie bereits berichtet, hatten sich beide Gesamtschulleitungen explizit gegen eine Erweiterung ihrer Schulen ausgesprochen. Ihr erfolgreiches, pädagogisches Konzept, das letztlich für die hohe Nachfrage verantwortlich sei, sei eng an das Raumkonzept ihrer Schulen gebunden – sowohl in der vierzügigen neuen Schule am Seilersee als auch in der in der Umplanung befindlichen fünfzügigen Schule am Nußberg. Die SPD bringt aber auch eine erneute Erweiterung der Zügigkeit am Nußberg ins Spiel.

Umbau am Nußberg auch ohne Umplanung deutlich verzögert

Die beiden Standorte der ersten Gesamtschule am Nußberg und in Gerlingsen seien von Anfang an sechszügig geplant worden und es habe immer mehr als 180 Kinder pro Jahrgang gegeben, erläutert der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Peter Leye, auf Anfrage unserer Zeitung. Es ärgere ihn maßlos, dass die Reduzierung der Zügigkeit vor zwei Jahren nur zustande gekommen sei, weil die Verwaltung seiner Zeit argumentiert habe, dass eine neuerliche Umplanung von fünf auf sechs Züge eine Bauverzögerung von einem weiteren Jahr bedeutet hätte. Angesichts des jahrelangen Hinhaltens der modernisierungs- und vergrößerungsbedürftigen Schule mit ihrer unschönen Containerlösung habe dieses Argument zu dem Stimmverhalten für die Reduzierung der Zügigkeit geführt. Seitdem seien aber dennoch und auch ohne Umplanung 21 Monate ins Land gegangen, ohne dass eine konkrete Planung zur Abstimmung vorgelegt oder eine Ausschreibung für den Umbau ausgeschrieben worden sei. Die Verwaltung habe sich selber widerlegt. Zudem habe ein externer Gutachter in der „Kleinen Kommission Schule“ ausgeführt, dass eine neuerliche Erweiterung der Schule am Nußberg durchaus möglich sei.

Weiter ärgere es ihn, dass die Gesamtschule die einzige Schulform sei, in der es jemals Ablehnungen gegeben habe. Ganz gleich wie hoch die Anmeldezahlen in der Vergangenheit an einer anderen Schulform auch gewesen sein mögen, die Verwaltung habe es immer möglich gemacht, jedem Elternwillen zu entsprechen. Nur bei den Gesamtschulen würden Jahr für Jahr Kinder abgelehnt. „Natürlich können wir die 70 Kinder in diesem Jahr nicht mehr auffangen. Aber wir müssen doch mittelfristig eine Lösung finden, um die Gesamtschulen genau so behandeln zu können wie die anderen auch.“

Keine Politik gegen die Kinder und die zukünftige Generation

Um das zu erreichen, sei die SPD aber für alles offen. Kein Tabu dürfe es mehr sein, über eine dritte Gesamtschule zu sprechen, heißt es in der Pressemitteilung. „Dabei könnte eine bisherige Schule weiterentwickelt werden. Aber auch einem Neubau dürfen wir uns nicht verschließen“, schreibt Eva Kitz. Die Gesamtschule sei gewünscht und gewollt. Es dürfe keine Politik gegen die Kinder und die zukünftige Generation gemacht werden. Einen konkreten Standort habe die Fraktion aber noch nicht im Auge, versichert Peter Leye auf Anfrage. „Wir stehen da erst ganz am Anfang. Wir möchten zunächst einmal erreichen, dass die Verwaltung überhaupt einmal über eine Erhöhung der Zügigkeit nachdenkt“, so Leye. Die Hauptsache sei, dass keine Kinder mehr abgewiesen werden.

