SPD-Fraktion: Mehr fürs Klima bei Mobilität und Gebäuden

Die SPD-Fraktion im Iserlohner Rat will bei der politischen Arbeit in diesem Jahr ihren bisherigen Themen treu bleiben, dabei aber auch wieder bestimmte Schwerpunkte setzen. Außer im Bereich der Schulpolitik, bei der der Fraktionsvorsitzende Peter Leye der Stadt bestätigte, nach den Beschlüssen der vergangenen Jahre „insgesamt auf einem guten Wege“ zu sein, sieht die Fraktion aber weiterhin zahlreiche Themenfelder, die in ihren Augen verbesserungswürdig sind.

Insbesondere die Rahmenbedingen und die Arbeit der hauptberuflichen wie freiwilligen Feuerwehrleute will die SPD-Fraktion unterstützen und voranbringen, wie Dieter Beele erläuterte. Die SPD-Fraktion sei froh, dass die Stadt „einen Feuerwehrchef gefunden habe, der Döring heißt“, lobte er den Leiter, der Rückhalt in der Belegschaft ebenso wie in der Politik habe. Gleichwohl müsse die Attraktivität der Feuerwehr auf breiter Front gesteigert werden. Nach der auf Antrag der SPD-Faktion erfolgten Anhebung der Besoldung müsse nun die Ausbildung intensiviert werden, weil Feuerwehrleute derzeit schwer zu finden seinen. Die Abwanderung wie in vergangenen Zeiten sei mittlerweile gestoppt. Für die SPD müssen deshalb auch die Räumlichkeiten und damit die Einsatzbedingungen überarbeitet werden. Die Fraktion will sich in diesem Rahmen für einen Bau einer kombinierten Feuer- und Rettungswache als „Rettungszentrum“ sowohl für Letmathe als auch für den Iserlohner Norden einsetzen.

Nicht nur die Arbeitsbedingungen der Feuerwehrwehrleute in Iserlohn sollen weiter verbessert werden. Der Fraktionsvorsitzende Peter Leye, der sich bei der Vorstellung der Themenschwerpunkte für das Jahr 2020 eher kurz zu Wort meldete, will das auch auf die Mitarbeiter der Verwaltung erweitert wissen. „Die Mitarbeiter in diesem Hause müssen mehr gestreichelt, gepflegt werden“, sagte er und verlangte mehr Wertschätzung für alle Angestellten und Beamten der Stadtverwaltung.

Das im Juni im Hauptausschuss beschlossene Personalentwicklungskonzept sei immer noch nicht umgesetzt oder auch nur begonnen worden, kritisierte er. Leye lieferte aber gleich die Begründung dafür: Die Besetzung der unlängst ausgeschriebenen Stelle des Leiters des Bereichs Personal sei noch nicht erfolgt. „Die Bewerber hat man nicht genommen“, berichtete er, eine neue Ausschreibung sei geplant, um die Stelle wieder zu besetzen, die seit der „Abfindungsaffäre“ durch die interne Versetzung des damaligen Stelleninhabers vakant ist.

Im Bereich des Klimaschutzes will die SPD-Fraktion darauf drängen, dass der bereits gefasste Beschluss, alle städtischen Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten, nun auch endlich umgesetzt wird. „Wenn die Verträge jetzt da sind, dann sollten die Anlagen in die Realisierung gehen“, sagt Ralf Langner als Fraktionssprecher für Planung, Stadtentwicklung, Umwelt und Energie. Länger zu warten, sei nicht zweckdienlich – auch mit Blick auf eine perspektivisch sinkende Einspeisevergütung für den so erzeugten Strom. Bei Neubauprojekten will die Fraktion erreichen, dass die Stadt mehr Einfluss nimmt für Klimaschutz beim Bauen. „Bei den eigenen Grundstücken haben wir die Möglichkeiten“, sagte Langner. „Da wo wir es können, sollten wir die Leute über den Bebauungsplan da heranführen.“ Als Beispiel nannte er einen Teilbereich der ehemaligen Kaserne im Dröscheder Feld, wo die Stadt Grundstückseigentümer sei.

Interesse an Fahrzeugen mit Brennstoffzelle

Außerdem wünscht sich die SPD-Fraktion mehr Ladestationen für E-Autos im Stadtgebiet und auch den verstärkten Einsatz von klimafreundlichen Fahrzeugen im eigenen Fuhrpark. Das könne insbesondere beim Stadtbetrieb passieren, dessen neuer Leiter interessiert sei, zukunftsorientiert zu handeln, wie Langner formulierte. Mit einem Hinweis auf den Zeitungsbericht über Müllfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb per Brennstoffzelle von der Iserlohner Kirchhoff-Gruppe und die Stadt Wuppertal, die derartige Fahrzeuge bereits gekauft habe, fordert die SPD, die neue Technologie in Iserlohn zum Einsatz zu bringen. Darüber solle mit Lobbe als Betreiber der Müllabfuhr gesprochen werden. Auch eine Wasserstoff-Tankstelle für den Raum Iserlohn-Hagen sei erstrebenswert.

Im Bereich Soziales will die SPD-Fraktion der zunehmenden Vereinsamung der Bürger entgegenwirken. „In der nächsten Sitzung des Sozialausschusses soll ein Workshop durchgeführt werden, um die Situation zu klären“, kündigte der sozialpolitische Sprecher Michael Scheffler an. Dort sollen Strategien entwickelt werden, um zu vermeiden, dass sich immer mehr Menschen in Iserlohn, und nicht nur ältere, isoliert fühlen. Dazu passe auch eine „Dankeschön-Veranstaltung“ am 20. Februar in Barendorf, die sich an Menschen richtet, die andere im privaten Rahmen pflegen, und die auf einen SPD-Antrag zurückgehe.

Auf Landesebene will sich die Fraktion dafür einsetzen, dass die Stadt die durch die Aufnahme von Flüchtlingen verursachten Kosten komplett ersetzt bekommt, das Land die Integrationspauschale also zukünftig ungekürzt an die Städte weiterleiten solle.

Beim Thema Wohnen sei man in der SPD-Fraktion „vom Hocker gefallen“, als berichtet wurde, dass 5,2 Millionen Euro für den Sozialen Wohnungsbau im Märkischen Kreis nicht abgerufen worden seien. Die SPD plädiert angesichts der Niedrigzinsen eher für Tilgungszuschüsse an Bauherren und will sich in Richtung von Land und Bund für verbesserte Rahmenbedingungen einsetzen.

Für den Bereich Marienhospital soll ein Bebauungsplan her

Im Bereich Soziales richtete Scheffler den Blick auf das geschlossene Marienhospital in Letmathe. Im nächsten Planungsausschuss soll auf SPD-Antrag beschlossen werden, dass für den Bereich ein Bebauungsplan erstellt wird, „weil wir auf jeden Fall möchten, dass dieses Gebiet einen Beitrag leistet zur Gesundheitsversorgung in Letmathe“, so Scheffler. Dazu solle es auch eine Bürgerbeteiligung geben.

Zum Verkehr äußerte sich Rolf Kaiser ausführlich, insbesondere zu den Überlegungen, die Baarstraße als innerstädtische Straße zu gestalten mit mehr Kreisverkehren sowie getrennten Rad- und Fußwegen. Damit könnten die „riesigen Staus“, die mit der Situation in Köln oder Dortmund vergleichbar seien, verhindert werden. Kaiser plädierte für kreative Maßnahmen, etwa die Giesestraße in die Überlegungen einzubeziehen. Man könne sie möglicherweise als leistungsfähige Straße nutzen oder auch von der Baarstraße abbinden, um den Verkehr flüssiger zu machen. Einen Kreisverkehr sieht die SPD zukünftig auch in Bereich des geplanten „Digitalen Wissenscampus“ am Bahnhof. Für Sümmern soll ein eigenes Verkehrskonzept entstehen. Bereits im nächsten Verkehrsausschuss soll der starke Verkehr über die Rittershausstraße in Richtung Halingen betrachtet werden.