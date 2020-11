Spende für Checkpoint in Iserlohn: „TeamGeist“ ist Programm

Iserlohn. Zukunftsweisende Projekte müssen unterstützt werden, findet die Evangelische Kirche von Westfalen. Dazu zählt auch das Projekt „Checkpoint“.

Die Kirche der Zukunft braucht kreative Ideen. Sie braucht Projekte, die neue Formen des christlichen Glaubens entwickeln, besondere Zielgruppen ansprechen, Kirche im Stadtteil sichtbar machen und Menschen – über Konfessionsgrenzen hinweg – verbinden. Und weil gute Ideen, Gründungsmut und Engagement auch finanzielle Unterstützung und praktisches Know-how brauchen, gibt es den landeskirchlichen Innovationsfonds „TeamGeist“.

Zum ersten Mal wurden jetzt zukunftsweisende Projekte ausgezeichnet, darunter auch das Iserlohner Projekt „Checkpoint (Schule)“, das nun von der Evangelischen Landeskirche mit einer Summe von rund 100.000 Euro gefördert wird. Das Jugendcafé Checkpoint der Versöhnungs-Kirchengemeinde gestaltet das Projekt, das sich aus der sozial-diakonischen Arbeit im Quartier entwickelt hat. In der Projektbeschreibung heißt es: „Es gibt hohen Bedarf von Kindern, die in widrigen Umständen leben und in der Regel kaum Unterstützung erhalten. Dem begegnen wir, erwirken Synergien mit Schule und Nachbarschaft, damit die Kinder lernen, ihr Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Wir sehen in drei Jahren Kinder, die neue Chancen bekommen haben, neue Beziehungen und eine Kultur die christlichen Feste und interreligiöse Begegnungen vereint. Wir sind alltäglich dort, wo die Kinder und Familien in einem sozial benachteiligten Stadtteil ihr Zuhause haben.“

Zukunftsweisend für die ganze Evangelische Kirche

Timon Tesche, Leiter des Checkpoints, erklärt: „Schon seit Jahren orientiert sich der Checkpoint in seinen Projekten immer wieder neu an dem Bedarf der Menschen in der südlichen Innenstadt – unabhängig ihrer Kultur, ihres Glaubens, ihrer Herkunft. Der Innovationspreis der Evangelischen Landeskirche zeigt, dass dieses Herzensanliegen zukunftsweisend für die ganze Evangelische Kirche ist: Kirche muss dort sein, wo die Menschen sie brauchen.

Der Name „TeamGeist“ des Innovationsfonds ist Programm. Denn der für die Jahre 2020 bis 2025 bereits von der Landessynode 2018 beschlossene und mit insgesamt drei Millionen Euro ausgestattete Innovationsfonds der Evangelischen Kirche von Westfalen fördert kirchliche „Start-ups für die Kirche von morgen“ mit zukunftsweisenden Projekten und Modellen christlichen Lebens. Gesucht werden also Menschen und Initiativen mit Ideen, Engagement und Gründungsmut. Unterstützt werden kleine Projekte mit bis zu 20.000 Euro sowie mittlere und große Projekte mit Summen von 20.000 bis maximal 200.000 Euro, die sich über mehrere Jahre verteilen. Und neben finanzieller Unterstützung gibt’s auch praktisches Know-how: Bewerberinnen und Bewerber werden auf ihrem Weg von der Idee bis zur Umsetzung von Geschäftsführer Pfarrer Andres Michael Kuhn und seinem Team begleitet.