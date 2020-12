Soziales Spendenaktion: Köstliche Feiertage für Iserlohner in Not

Iserlohn. Michael Wirth setzt sich in der Corona-Krise für Bedürftige ein und kocht Weihnachtsessen für die Iserlohner Tafel. So können Sie ihm helfen.

Rinderbraten, Rotkohl und Kartoffelklöße – dieses traditionelle Weihnachtsessen wird an den Feiertagen bei vielen Menschen auf dem Teller landen. Aber leider nicht bei allen. Denn: Viele Bedürftige können sich die Lebensmittel für die Zubereitung nicht leisten, sie müssen das nehmen, was sie von der Iserlohner Tafel bekommen. Festlich ist anders. Doch in diesem Jahr sollen auch sie ein köstliches Weihnachtsessen erhalten. Dafür möchte Michael Wirth sorgen.

Braten-Spenden-Aktion Der Spendenbraten aus Rind mit Rotkohl und zwei Kartoffelklößen kann im Online-Shop unter www.bratenschmiede-iserlohn.de bestellt werden. Ein Spendenbraten kostet acht Euro. Von dem Geld werden die Lebensmittel eingekauft, das Kochen und die Lieferung übernimmt Michael Wirth kostenlos. Bestellungen der Braten sind noch bis einschließlich Dienstag, 15. Dezember, 23 Uhr möglich. Die Braten werden am Dienstag, 22. Dezember an die Iserlohner Tafel ausgeliefert. Dort sollen sie vermutlich per Losverfahren an die Besucher verteilt werden.

„Ich sehe immer wieder die langen Schlangen vor der Tafel. Das macht betroffen“, sagt der Inhaber von Michaels Tanztreff – und seit einigen Monaten von Michaels Bratenschmiede. Denn nachdem bereits im ersten Lockdown die Tanzschule geschlossen werden musste und keine Veranstaltungen stattfinden durften, hat sich der 59-Jährige ein zweites Standbein aufgebaut. „Ich hatte das Konzept dafür schon länger in der Tasche“, sagt Wirth, dessen Tanzschule mit einer Hightech-Küche ausgestattet ist, in der er normalerweise das Catering für Veranstaltungen kocht. Jetzt bereitet er dort die unterschiedlichsten Braten mit Beilagen vor, die er kiloweise über seinen Online-Shop vertreibt.

Spendenbraten gibt es im Online-Shop

Seit Neuestem mit im Sortiment: der Spendenbraten für die Iserlohner Tafel. Ab sofort können Interessierte in seinem Onlineshop für acht Euro einen Weihnachtsbraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen für eine bedürftige Person bestellen. „Von dem gespendeten Geld kaufen wir die Lebensmittel ein“, erklärt Michael Wirth. „Das Kochen übernehmen wir kostenlos. Sollte Geld übrigbleiben, geht es als Spende ebenfalls an die Tafel.“ Mehr als 60 solcher Spendenbraten habe er schon verkauft.

Die Braten werden dann am 22. Dezember portionsweise in Folie verschweißt an die Iserlohner Tafel geliefert. „Die Tafel hat sich riesig über meine Aktion gefreut und überlegt gerade, wie sie die Braten gerecht verteilt bekommt“, sagt Wirth. Da die Portionen vermutlich nicht für alle Kunden der „CariTasche“ ausreichen werden, wird es wohl ein Losverfahren geben. „Aber wir hoffen natürlich, dass wir so viele wie möglich glücklich machen können.“

Braten sind eingeschweißt bis zu einer Woche haltbar

Für die Zubereitung der Braten wird außer einem Topf mit heißem Wasser oder einer Mikrowelle nichts mehr benötigt. Und wer nicht sofort Hunger hat: Die Braten sind mindestens eine Woche haltbar.

„Wir sind zwar aktuell selbst nicht in der Mega-Lage, aber es gibt einfach Menschen, denen es noch schlechter geht“, erklärt Michael Wirth noch einmal die Hintergründe der Spendenaktion. Und denen möchte er mit der Hilfe möglichst vieler Iserlohnerinnen und Iserlohnern ein schönes – und vor allem köstliches – Weihnachtsfest bereiten.