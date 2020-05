Spielplätze öffnen wieder

Iserlohn. Begleitpersonen müssen Mindestabstand wahren

Gute Nachrichten für Familien: Auch in Iserlohn sollen am morgigen Donnerstag, 7. Mai, die Spielplätze im Stadtgebiet wieder öffnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Verwaltung gegenüber unserer Zeitung und erklärte, dass die gewohnten Abstandsregeln für Begleitpersonen weiterhin gelten würden. Neue Schilder sollen auf diese Regeln hinweisen und an den Mindestabstand von anderthalb Metern erinnern.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf öffentlichen Spielplätzen hingegen weder für die Kinder noch für Begleitpersonen verpflichtend. Damit folgt die Stadt Iserlohn der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die in dieser Form vorerst bis 10. Mai gültig ist. In geschlossenen Räumen von Institutionen wie Museen, Volkshochschulen, Musikschulen und Weiterbildungseinrichtungen, die seit Montag wieder geöffnet sind, müssen Erwachsene und Kinder ab dem Grundschulalter Masken tragen.