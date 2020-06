Sportbüro sieht keinen Bedarf für Sporthalle in Sümmern

Der Planungsausschuss hat am Dienstag über einen SPD-Antrag beraten, der den Neubau einer Sporthalle in Sümmern zum Ziel hat. Die SPD sieht gute Chancen darin, dass ein solches Vorhaben durch ein in Planung befindliches Sportstätteninvestitionsprogramm des Bundesinnenministeriums gefördert werden könnten.

Als Standort nennt die SPD das Gelände unmittelbar hinter dem Sportplatz am Bixterhauser Hellweg. Im Ausschuss wurde lebhaft diskutiert, mit dem Ergebnis, dass nun zunächst einmal der Sportausschuss darüber beraten soll, ob es überhaupt einen hinreichenden Bedarf für eine solche Halle gibt. Martin Luckert (SPD) zeigte sich irritiert darüber, dass die Drucksache der Verwaltung erst am Freitag vor der Sitzung freigeschaltet worden sei. Was den Bedarf einer Halle anbelangt, sagte Luckert, dass die DJK Sümmern hier bereits einiges erarbeitet habe. Zu den Bedenken der Verwaltung, dass sich der vorgeschlagene Standort in einem Landschaftsschutzgebiet befinde, sagte Luckert, dass sich in Sümmern ja sicherlich auch noch alternative Standort finden ließen.

Diskussionen über Auslegung des Förderprogramms

Unterschiedliche Auffassungen gibt es offenbar über den tatsächlichen Nutzen eines möglichen Förderprogramms. So ist die CDU der Auffassung, dass ein solches Programm sich wohl eher auf die Sanierung vorhandener Sportstätten fokussieren werde, und es auch noch längere Zeit dauern werde, bis überhaupt konkrete Rahmenbedingungen auf dem Tisch liegen würden. Damit bezieht man sich auch auf eine Korrespondenz von CDU-MdB Paul Ziemiak mit dem Innenministerium.

Martin Luckert wiederum erklärte im Nachgang zur Sitzung, dass SPD-MdB Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, sehr wohl vielversprechende Gespräche in Berlin geführt habe. Harald Eufinger (Grüne) und Manuel Huff (Die Linke) hielten es derweil nicht für zielführend, sich jetzt den Kopf über ein mögliches Förderprogramm zu zerbrechen. Zunächst einmal müsse doch geklärt werden, ob Iserlohn eine solche Halle überhaupt bauen will oder nicht. Und da sei zunächst einmal der Sportausschuss gefragt. Detlef Köpke (FDP) warnte davor, dass mit der jetzigen Diskussion Begehrlichkeiten in Sümmern geweckt würden, die dann am Ende nicht zu erfüllen seien.

Zur Bedarfsfrage sagte der Leiter des städtischen Sportbüros, Ralf Horstmann, das man im Zuge der Diskussion um eine neue Sporthalle in Hennen auch die Bedarfe der Sümmeraner Sportvereine abgefragt habe. Damals sei der Bedarf für 29 weitere Stunden angemeldet worden. Und dieser Bedarf hätte inzwischen in der neuen Sporthalle der Gesamtschule Seilersee dargestellt werden können. Insofern sehe er keinen Bedarf für eine weitere Halle in Sümmern. Horstmann sagte aber einer erneuten Abfrage zu.

Michael Schmitt (CDU) wünscht sich nun zunächst auch eine Überprüfung des Bauzustandes der beiden vorhandenen Sporthallen in Sümmern. Das helfe dabei, die Gesamtsituation in Sümmern besser bewerten zu können. Dazu hatte die CDU auch einen Antrag als Tischvorlage eingebracht. Ralf Langner (SPD) warb nochmals für die Vorschläge der SPD. Das sei ein guter Antrag, und der sei auch ernst gemeint. Und es sei wirklich wichtig, die Hallenmöglichkeiten in Sümmern so zu verbessern, dass die dortigen Vereine vernünftige Arbeit leisten könnten.