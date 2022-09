Die Spritpreise sind auch in Iserlohn und Hemer in die Höhe geschnellt.

Tankstelle Spritpreise in Iserlohn und Hemer schießen in die Höhe

Iserlohn/Hemer. Mit Ende des Tankrabatts sind die Spritpreise in Iserlohn und Hemer über Nacht sprunghaft angestiegen. Bei Autofahrern sorgt das für Kritik.

Entgegen der Ankündigungen, dass die Spritpreise nach Ende des Tankrabatts vorerst nicht deutlich ansteigen sollen (wir berichteten), ist genau das über Nacht doch geschehen. Offenbar sind die Preise schon kurz nach Mitternacht angehoben worden.

In Iserlohn sind die Dieselpreise beispielsweise im Vergleich zum Vortrag laut Internetportal Clever-Tanken.de von 2,05 Euro auf 2,18 Euro, also um 13 Cent angestiegen. Noch deutlicher werden die Preissteigerungen bei Benzin-Kraftstoffen. So hat Super E10 am Mittwoch noch durchschnittlich 1,75 Euro pro Liter gekostet und liegt nun bei 2,10 Euro, also ganze 35 Cent pro Liter teurer.

Größte Preissteigerungen bei Super

Bei E5 Benzin zeigt sich jedoch die deutlichste Preiserhöhung. Am Mittwochabend kostete ein Liter Benzin zum Beispiel an der bft-Tankstelle an der Baarstraße noch durchschnittlich 1,73 Euro und stieg am Donnerstagmorgen teilweise auf bis zu 2,11 Euro an – 38 Cent mehr pro Liter. Bei einzelnen Tankstellen, etwa in Hemer, wurde während der Stoßzeit am Morgen sogar ein Literpreis von mehr als 2,20 Euro aufgerufen.

Bei vielen Autofahrern stoßen die massiven Preissteigerungen schon einen Tag nach Ende des Tankrabatts auf Unverständnis: Denn verkauft wird derzeit in der Regel noch Benzin, dass die Mineralölkonzerne mit den ermäßigten Steuersätzen erworben haben. Andere hatten sich darauf eingestellt: Insbesondere am Mittwochabend bildeten sich teils lange Schlangen vor den Zapfsäulen, weil viele Autofahrer noch vom Rabatt profitieren wollten.

