St. Gertrudis Sümmern: Trotz Absage Lob für Zusammenhalt

Sümmern Die Vorbereitungen für eine Open-Air-Christmette waren schon in vollem Gange, als die Absage kam. Laienrat ist dennoch voll des Lobes.

Der Sportplatz in Sümmern sollte der ideale Rahmen für die Familien-Christmette mit Krippenspiel der St. Gertrudis Gemeinde sein: großzügige Fläche, viele Parkplätze und an der frischen Luft. Bereits sechs Stunden nach Start der Anmeldung waren die 250 verfügbaren Plätze vergeben. Die Vorbereitungen starteten, Hygienekonzepte wurden entwickelt, die Erstkommunionkinder studierten ihr Krippenspiel ein und die Instrumentalgruppe bereitete die musikalische Untermalung vor. Zwei Tage vor Heiligabend dann aber der Dämpfer der bis dahin guten Stimmung: Der Pastoralverbund Iserlohn sagte alle Präsenz-Gottesdienste ab – auch den Open-Air-Gottesdienst in Sümmern.

“Wir haben die Gefahr natürlich immer gesehen und entsprechend hoch gepokert”, erklärt Engelbert Imkeller vom Laienrat. Dennoch sei die Enttäuschung, nachdem nicht nur die allgemeinen Vorbereitungen, sondern auch Aufbau im Stadion schon gestartet war. “Frohen Mutes” habe die Gemeinde frühzeitig angefangen, alles vorzubereiten: Werbung abgehangen, Bänke herangekarrt, Bäume und einen improvisierten Altar samt Krippe aufgestellt. Trotz der steigenden Inzidenzwerte wollte die Gemeinde an dem Konzept festhalten. Nicht aus Gedankenlosigkeit, sondern weil sie unter strengster Beachtung der Regeln versuchen wollten, das Ansteckungsrisiko bei Besuch der Familien-Christmette nicht nur auf ein Minimum, sondern auf Null zu reduzieren.

Krippenspiel aufgezeichnet und online zur Verfügung gestellt

Das galt auch für die Proben des Krippenspiels der Erstkommunionkinder: In Kleingruppen, die den Klassenverbänden entsprachen, wurden Rollen verteilt und geprobt. “Die Kinder waren Feuer und Flamme”, berichtet Imkeller. Nach der Absage hatte das Organisationsteam eigentlich schon innerlich alles abgesagt, doch innerhalb kürzester Zeit hatten die Eltern ein Konzept auf die Beine gestellt, um das Krippenspiel dennoch zu ermöglichen. Jedes Kind nahm zuhause seinen Part auf, ein Vater stellte die Clips zusammen und schnitt alles zusammen. Das Ergebnis ist jetzt auf sanktgetrudis.de zu sehen.

Der Zusammenhalt, der sich durch dieses Projekt in der Gemeinde in Sümmern offenbar hat, ist es auch, der Engelbert Imkeller und das Gemeinde-Leitungsteam nicht verzweifeln lässt. Auch wenn die Absage so kurz vor dem Ziel kam: Die Gruppe der Freiwilligen kam sofort wieder zusammen, um alles abzubauen. Und überhaupt: Um dieses Projekt realisieren zu können, also am Nachmittag selbst beispielsweise genug Ordnungspersonal zu haben, sei die Zahl an Freiwilligen nie ein Problem gewesen, so Imkeller: “Wir sind sehr dankbar für diese tolle Gemeinschaftsleistung und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in Sümmern, ohne die die Planung und Umsetzung dieses Gottesdienstes gar nicht möglich gewesen wäre.”