Stadt Iserlohn hat Bändchen-System beschlossen

Bändchen, wie sie auf unserem Symbolbild unter anderem in Fußballstadien oder auch bei Musikveranstaltungen genutzt werden, sollen von den Iserlohner Händlern genutzt werden.

Iserlohn. Händler sollen Nachweise prüfen, sind bei Missbrauch aber nicht haftbar.

Bereits am Montag habe die Stadt Iserlohn beschlossen, den Einzelhandel durch ein Bändchen-System bei den 2G-Kontrollen zu unterstützen. So steht es in einer Antwort auf die CDU-Anfrage zu diesem Thema geschrieben. Mit dem Zusatz „sofern es von einer Werbegemeinschaft oder einem anderen Anbieter vorgelegt wird“.

Weiter heißt in dem von Bürgermeister Michael Joithe unterzeichneten Schreiben: „Nach der derzeit gültigen Coronaschutzverordnung müssen Prüfnachweise vergeben werden, die vor Weitergabe gesichert sein müssen. Diese Anforderungen können zum Beispiel sogenannte ,Veranstaltungsbänder’, die ohne Zerstörung nicht ablösbar sind, erfüllen.“ Zentrale Ausgabestellen, wie von der CDU-Fraktion gefordert, werde es seitens der Stadt Iserlohn allerdings nicht geben. „Es gibt hierfür weder bei der GfW noch bei der Verwaltung freie Personalkapazitäten. Da es bei einem solchen zentralen System auch nur sehr wenige Ausgabestellen geben könnte, würden sich hier unvermeidlich längere Schlangen bilden, was kundenunfreundlich ist“, so schreibt der Bürgermeister. Der „größtmögliche Service“ könne Kundinnen und Kunden geboten werden, „wenn möglichst viele Geschäfte, die nicht den notwendigen Bedarf abdecken, diese Bänder ausgeben“.

Werbegemeinschaft Letmathe sieht keine Notwendigkeit

Es seien sowohl die Werbegemeinschaft Iserlohn als auch die in Letmathe angesprochen worden, mit dem Angebot einer Unterstützung seitens der Stadt. Von der Werbegemeinschaft Letmathe sei die Rückmeldung gekommen, dass „beim Nachweis von Originaldokumenten keine Verzögerungen wahrgenommen oder sonstige Schwierigkeiten erkannt wurden“. Kunden, die auf der derzeit eher schwach frequentierten Hagener Straße mehrere Geschäfte besuchten, seien eine Ausnahme.

Die Werbegemeinschaft Iserlohn dagegen habe bereits am Dienstag Interesse an dem Bändchen-System bekundet und sich seitdem „intensiv mit der Pandemiebeauftragten der Stadt Iserlohn ausgetauscht“. Von der Pandemiebeauftragten seien die „Rahmenbedingungen, die von den teilnehmenden Geschäften zu beachten sind, erarbeitet“ worden. Weiter heißt es: „Seitens der Werbegemeinschaft wurden Veranstaltungsbändchen bestellt. Aufgrund der langen Lieferfristen können die Bändchen den Kundinnen und Kunden voraussichtlich erst ab dem 17. Dezember als Prüfnachweis zur 2G-Regelung angeboten werden“. Teilnehmende Einzelhändler könnten sich eine zuvor abgestimmte Anzahl an Bändchen bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, die die Kosten dafür übernehme, abholen.

„Damit konnten alle Beteiligten ihren Beitrag dazu leisten, den Kundinnen und Kunden eine komfortable Lösung zum Nachweis der 2G-Regel anbieten zu können“, schließt Bürgermeister Joithe seine Antwort auf die CDU-Anfrage.

Lob für die Zusammenarbeit mit Angela Schunke

Volker Hellhake, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Iserlohn, zeigt sich im Gespräch mit der Heimatzeitung zufrieden mit der Lösung. Er lobt insbesondere die konstruktive und äußerst schnelle Zusammenarbeit mit der Pandemiebeauftragten Angela Schunke, mit der er mehrmals täglich telefoniert habe: „Das war wirklich super.“ Er und seine Mitstreiter hätten im Vorfeld insbesondere Bedenken gehabt, was die rechtlichen Fragen angeht: Wer haftet, wenn jemand das Bändchen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen bekommen hat? Auch dies beantwortet Joithe in seinem Schreiben: „Sofern beim Anlegen des Bändchens die Voraussetzungen und die Identität gewissenhaft geprüft werden, wird nur die Person zur Verantwortung gezogen, die ein Bändchen missbräuchlich benutzt.“ Hellhake nimmt Skeptikern den Wind aus den Segeln: „Das ist ein Angebot, kein Muss.“ Händler- wie Kundschaft könne es nutzen, es sei aber kein Zwang. Viele Werbegemeinschaftsmitglieder, vor allem die mit starker Frequenz, würden die Lösung begrüßen.

Bleibt nur die Frage, warum weder die GfW noch führende Rathaus-Mitarbeiter am Dienstag noch nicht darüber informiert waren, was am Montag bereits beschlossen worden sein soll . . .

