Stadt Iserlohn plant Ferienspiele und Waldstadtsommer

Iserlohn. Neben den Ferienspielen kündigt Stadtmarketingleiter Dirk Matthiessen den „Waldstadtsommer“ an.

„Es lohnt sich diesen Sommer in Iserlohn zu bleiben“, lautet das Fazit von Martin Stolte mit Blick auf das abwechslungsreiche Ferienprogramm, das in den vergangenen Wochen entstanden ist. Neben altbewährten Konzepten, wie den Ferienspielen des städtischen Kinder- und Jugendbüros, sind auch viele andere Ideen für Jung und Alt entstanden, die nicht nur zeigen sollen, wie vielfältig die Stadt ist, sondern auch verdeutlichen, dass das flexible Agieren in Zeiten der Krise einen Mehrwert für Veranstaltungsformate bieten kann.

So zeigen sich klassische Angebote wie „Kids & Kunst“ in diesem Jahr auch im neuen Gewand, denn neben coronabedingt kleineren Gruppen mit jeweils zehn Kindern, finden die Angebote auch an verschiedenen Orten im gesamten Stadtgebiet statt (wir berichteten). Das Theaterprojekt „Traumfänger und Sternenwächter“, unter Leitung des Theater- und Umweltpädagogen Max Moenikes, wird sich dabei insbesondere mit den Kinderrechten und Herzenswünschen der Kinder auseinandersetzen. So sollen bereits gelebte und noch geträumte Rechte in einem Theaterstück umgesetzt werden.

Dafür konnte die Stadt auch Unterstützung von den Iserlohner Bürgerinnen und Bürgern erfahren: Wolfgang Barabo, Oberst des IBSV, und Hilke Müsse, Vorsitzende der Marketingabteilung, überreichten Jugendbüro-Leiterin Petra Lamberts einen Scheck in Höhe von 2500 Euro. „In einer Blitzaktion haben die Mitglieder des IBSV anteilig Geld gespendet, dass sie sonst auf dem Schützenfest ausgegeben hätte“, berichtet Hilke Müsse. Barabo betont, dass der Verein sich den Bürgern verpflichtet fühle, und so neben den vielfältigen Aktionen in den Alten- und Pflegeheimen, jetzt auch die Kinder und Jugendlichen der Stadt gefördert werden sollen. „So kann das Zusammenspiel zwischen Alt und Jung profitieren und so viele Kinder wie möglich an der Aktion teilnehmen.“ Außerdem hatte der Oberst noch eine weitere Überraschung im Gepäck: „Obwohl das Caller Maifest ausgefallen ist, waren unsere Mitglieder spendabel, so dass wir außerdem 1500 Euro für das Kinderweihnachtsdorf spenden, in der Hoffnung, dass das auch stattfinden kann.“

Mit dem Checkpoint im „Day Camp“ auf Spionage

Der Checkpoint organisiert darüber hinaus statt der eigentlich geplanten vier Freizeiten unter anderem einen Theater- und einen Skaterworkshop. Im „Day Camp“ werden die Jugendlichen gemeinsam ein großes Spionagerätsel lösen – eine Woche lang, an verschiedenen Orten. „Statt der sonst üblichen Tagesangebote wollen wir jetzt mit den einwöchigen Aktionen verlässliche Betreuungszeiten und Kontinuität bieten“, erklärt Martin Stolte. Weitere Informationen zu den Ferienaktionen sind auf der Homepage der Stadt erhältlich, Anmeldungen sind noch möglich.

Auch die Jugendarbeit bietet verschiedene Aktionen für Kinder und Jugendliche, vor allem auch direkt vor Ort wie in der ganzen Ferienzeit auch im Quartierstreff Heide/Hombruch. „Sommerferienzeit bedeutet für uns auch immer Jugendarbeitszeit, deshalb sind wir täglich von 12 bis 19 Uhr vor Ort“, erklärt David Bastian. Dort wird es beispielsweise einen Workshop zur Herstellung von Marmeladen geben. Aber auch das Jugendzentrum Karnacksweg, und die Jugendtreffs in Kalthof und Letmathe bieten verschiedenste Aktionen, von Kanufahren, über Klettern bis zu kleinen Workshops.

Auch die Erwachsenen sollen in der Planung der Sommerferien nicht leer ausgehen, deshalb hat sich das Stadtmarketing in den vergangenen Wochen überlegt, wie aus den eigentlich geplanten Veranstaltungen neue, unter Corona-Bedingungen mögliche, Aktionen entstehen können. „Dabei rausgekommen sind kleine charmante Formate, die wir unter dem Titel Waldstadtsommer zusammenfassen“, erklärt Dirk Matthiessen das Konzept.

20 kleine Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet

Um nicht nur das Publikum neugierig zu machen, sondern auch den unterschiedlichsten Dienstleistern eine Perspektive zu bieten, sollen so in den kommenden Wochen bis zu 20 kleinere Veranstaltungen verteilt auf das gesamte Stadtgebiet stattfinden. Nach und nach sollen die verschiedenen Veranstaltungen angekündigt werden, da die jeweiligen Konzepte sich aktuell noch in der Entwicklung befänden und natürlich auch immer wieder an die aktuell gültigen Maßnahmen, aber auch an die Reaktionen der Bürger, angepasst werden sollen. „Von Iserlohnern für Iserlohner und wegen der aktuellen Bestimmungen noch vielfältiger als sonst“, verspricht Martin Stolte.

Anmeldungen für die Ferienspiele des Kinder- und Jugendbüros, des Checkpoints und der Jugendarbeit sind weiterhin möglich. Anmeldungen und Informationen erteilt Bernd Schulte (02371/2172243) für das Programm der städtischen Jugendarbeit, Termine für die Anmeldungen zu den Ferienspielen, auch für den Checkpoint und das Theaterprojekt, sowie weitere Informationen sind unter 02371/2172239 oder 02371/2172245 möglich.