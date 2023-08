Stadt Iserlohn saniert Kanalnetz an Grüner Talstraße

An der Grüner Talstraße in Iserlohn wurd das Kanalnetz saniert.

Iserlohn. An der Grüner Talstraße in Iserlohn wird ab kommender Woche das Kanalnetz saniert. Dabei kann es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen.

Zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung beginnt die Stadt Iserlohn am kommenden Montag, 28. August, in der Grüner Talstraße in den Bereichen zwischen den Haus-Nummern 65 und 67 und im Anschluss im Bereich zwischen den Haus- Nummern 45 und 51 mit der Sanierung von insgesamt rund 120 Metern des öffentlichen Kanalnetzes: Der alte Abwasserkanal soll durch den Einzug einzelner Kunststoff-Rohre erneuert werden.

Dazu sollen laut Stadt Iserlohn vereinzelt Kleinbaugruben ausgeschachtet werden. Die restlichen Arbeiten können über die vorhandenen Abwasserschächte ausgeführt werden. Dank dieser Technik entsteht unter der Erde ein neues, langlebiges Rohr im Rohr. Die Stadt Iserlohn hat dieses Verfahren gewählt, damit der Eingriff in den Straßenverkehr am geringsten und die Bauzeit am kürzesten ist, heißt es in einer Mitteilung.

Trotzdem kann es im Zuge der Arbeiten zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Für die Dauer von zwei Wochen können Fußgängerinnen und Fußgänger stadtauswärts bis Haus-Nummer 64 und stadteinwärts bis Haus-Nummer 67 passieren. Andernfalls werden sie über den Leckeweg umgeleitet. Ab Montag, 11. September, wird im Bereich zwischen den Haus-Nummern 45 und 51 für die etwa drei Wochen dauernde zweite Maßnahme eine weitere Verkehrsampel installiert und die Straße halbseitig gesperrt.

Die Zufahrt zu den Grundstücken und die häusliche Abwasserentsorgung bleiben in der Regel jeweils gewährleistet. Bei Bedarf werden die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer vor Ort informiert. Die Kosten betragen rund 159.000 Euro. Die Gesamtmaßnahme soll bis Freitag, 29. September, abgeschlossen sein.

