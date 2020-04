Stadt Iserlohn scheitert mit „Arrest“-Antrag auf Ünal-Konto

Der Ausgang der Entscheidung zeichnete sich bereits frühzeitig in der Sitzung ab. Am Mittwoch ist die Stadt Iserlohn vor dem Arbeitsgericht Iserlohn mit ihrem Antrag gescheitert, einen eigenen sogenannten Arrest über die Abfindungssumme zu erreichen, die dem früheren Ordnungsamtsmitarbeiter Ugur Ünal anlässlich der Aufhebung seines Dienstvertrages bei der Stadt zugeflossen war. Die Stadt Iserlohn wollte sich auf dem Weg über das Arbeitsgericht den späteren Zugriff auf rund 272.000 Euro sichern und damit auf Guthaben und Vermögenswerte ihres ehemaligen Mitarbeiters, dessen Vertragsaufhebung mit der ungewöhnlich hohen Abfindungssumme von 250.000 Euro dotiert war. In der daraus resultierenden „Abfindungsaffäre“ war Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens im Herbst zurückgetreten, der damalige Personalverantwortliche bei der Stadt wurde versetzt. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und Hausdurchsuchungen waren die Folge.

Am Mittwochvormittag saßen sich Ugur Ünal mit seinem Rechtsanwalt Daniel Wüstrich und Ansgar Bochynek, der Leiter des Bereichs Recht im Rathaus, gegenüber. Die Vorsitzende Richterin Lücke-Claes skizzierte in ruhiger Atmosphäre noch einmal den Lauf der Ereignisse im Rathaus. Demnach habe es im Herbst 2018 erste Gespräche über die Einführung eines Wechselschichtmodells im Ordnungsamt gegeben. Ünal sei damals wegen einer längeren Erkrankung nicht im Dienst gewesen. Ein erstes Personalgespräch habe dann am 8. Januar 2019 in Anwesenheit von dessen damaligem Anwalt Roland Pohlmann stattgefunden. Damals hätten Mitarbeiter und Anwalt die Bereitschaft signalisiert, bei Zahlung einer Abfindung den Vertrag mit der Stadt Iserlohn zu beenden. Am 24. Januar 2019 sei dann der Auflösungsvertrag zum 31. August 2019 mit der Abfindung von 250.000 Euro abgeschlossen worden. Außerdem habe der Vertrag eine sogenannte Sprinterprämie enthalten, wenn Ünal bereits vor dem Termin ausscheide. Und so kam es auch: Zum 1. April 2019 fand Ünal dann zunächst eine Anstellung bei der Stadt Witten, die aber vom Arbeitgeber während der Probezeit gekündigt wurde.

Im Mai 2019, so die Zusammenfassung der Vorsitzenden Richterin, hatte dann das Amtsgericht Hagen einen sogenannten Vermögensarrest angeordnet, den das Oberlandesgericht Hamm später bestätigt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte sich so den Zugriff auf das Konto von Ünal und seiner Ehefrau gesichert, außerdem auf Goldschmuck und ein Fahrzeug.

Für den zivilrechtlichen Arrest braucht es „Machenschaften“

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen Ex-Bürgermeister Ahrens und den früheren Personalleiter wegen Untreue in einem besonders schweren Fall, gegen Ünal wegen Beihilfe zur Untreue. Über die Verfahrenseröffnung ist noch nicht entschieden. Die Richterin am Arbeitsgericht, so erklärte sie es am Mittwoch, habe bewusst darauf verzichtet, die Akten zu dem Strafverfahren anzufordern, um dieses nicht zu verschleppen.

Auch bei der Stadt Iserlohn geht man davon aus, so war es Tenor beim Arbeitsgericht, dass der damalige Abfindungsvertrag rechtswidrig und damit nichtig ist. Nicht nur der Auftrag der Politik, die Angelegenheit rückabzuwickeln, sondern auch der Auftrag der Kommunalaufsicht, den Zugriff auf die Abfindungssumme zu sichern, nannte Bochynek als Gründe für die Klage. Doch für den zivilrechtlichen Arrestantrag der Stadt gegen das Vermögen Ünals, so führte das die Richterin aus, reiche es – anders als beim strafrechtlich ausgelösten Arrest durch die Staatsanwaltschaft – nicht aus, dass das Geld aus einer rechtswidrigen Tat geflossen sei. Es müssten weitere „Machenschaften des Beklagten zum Tragen kommen, die das Verlangen eines solchen Arrests ermöglichen“, formulierte die Richterin. Mit anderen Worten: Der Beklagte hätte versuchen müssen, das Geld beiseite zu schaffen.

Genau das sei aber nicht der Fall, erklärte Ünals Anwalt Wüstrich. Im Gegenteil: Sein Mandant sei an einer Lösung interessiert, habe auch schon einen Rückabwicklungsvertrag unterschrieben, bei dem die Stadt aber die Unterschrift schuldig geblieben war. Den Auszahlungsanspruch an die Stadt, so Wüstrich, hätte Ünal in diesem Rahmen freiwillig abgetreten. „Der Mandant ist heute keine 40 Jahre alt, er möchte wieder arbeiten.“ Aktuell ist Ünal arbeitsunfähig und bezieht Krankengeld.

Juristen hielten neuen Vertrag für „hochproblematisch“

Die Stadt, so berichtete es Bochynek, hatte den Aufhebungsvertrag des Abfindungsvertrages nicht abgeschlossen, weil es aus dem juristischen Umfeld Hinweise gegeben habe, dass auch dieser neue Kontrakt rechtlich hochproblematisch sei. „So ist uns das signalisiert worden, ohne dass das präzisiert wurde“, sagte Bochynek.

Ünal-Anwalt Wüstrich appellierte in der Verhandlung an Bochynek, eine Entscheidung zu finden, die allen Seiten gerecht werde, was der Vertreter der Stadt zurückwies. „Ich muss leider sagen, dass eine Einigung nicht in Betracht kommt.“ Und so gab das Gericht dann am Nachmittag den Beschluss bekannt, dass die Stadt zumindest mit ihrem Arrest-Antrag über die genannte Summe gescheitert war.

Im Juni ist ein weiterer Termin vor dem Arbeitsgericht Iserlohn angesetzt. Dann soll das Gericht auf Antrag der Stadt Iserlohn feststellen, dass der Auflösungsvertrag vom Januar 2019 unwirksam ist und die Abfindung zurückzuzahlen ist.