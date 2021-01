Stadt Iserlohn spricht Nutzungsuntersagung aus

Das Altreifenlager in der Altstadt am Freitag: Möglicherweise wurden erste Reifen bereits umgestapelt, um einen Durchgang zu schaffen. Das Gelände soll geräumt werden.

Iserlohn. Das Altreifenlager auf einer Hinterhoffläche der Häuser Altstadt 14 bis 16 wird nicht länger geduldet.

Die Heimatzeitung hatte das Thema Anfang Januar wieder aufgegriffen, nachdem der Iserlohner Architekt Johann K. A. Müller erneut auf die dortige Situation aufmerksam gemacht und sogar von einer Verschärfung gesprochen hatte. Wie Stadtbaurat Thorsten Grote nun auf Anfrage mitteilte, sei dem Betreiber des Altreifenlagers am Freitag nach einem bauordnungsrechtlichen Verfahren eine Nutzungsuntersagung zugestellt worden.

Lieferkette nach Übersee unterbunden

Was hat sich verändert, nachdem die Verwaltung im Sommer vergangenen Jahres die Nutzung des Geländes noch als rechtmäßig erachtet hatte, sie zumindest keine bauordnungsrechtliche Handhabe sah, den Betrieb zu untersagen? Offenbar eine ganze Menge. So berichtete Stadtbaurat Grote, dass dem Betreiber seinerzeit — auch von der Feuerwehr — klare Auflagen gemacht worden seien, insbesondere, was Abstände zu den Grenzen des Geländes als auch innerhalb der Lagerfläche anbelangt. Vier Vor-Ort-Überprüfungen der Feuerwehr, so der Stadtbaurat, hätten 2020 auch keine grundsätzlichen Beanstandungen zur Folge gehabt. Aktuell sei nun aber festgestellt worden, dass die Auflagen nicht mehr eingehalten worden seien.

Der Betreiber, so Grote, begründete das Anwachsen der gelagerten Menge an Altreifen und sonstigen Gegenständen damit, dass bedingt durch den Lockdown der Material-Kreislauf unterbrochen worden sei. Zuvor seien die eingesammelten Altreifen in regelmäßigen Abständen nach Übersee verschifft worden, diese Lieferkette sei unterbrochen worden. Aktuelle Fotos von Januar legten auch für den Architekten Johann K. A. Müller den Eindruck nahe, dass sich die Anzahl nicht nur der gelagerten Altreifen deutlich erhöht hatte und nun auch das komplette Gelände umfasste. Müller monierte, dass die Altreifenstapel sogar direkt an Wohnraum grenzen würden, nur durch einige Lamellenzaunelemente abgetrennt.

Brandschutzproblematik ist ausschlaggebend

Auch Thorsten Grote sprach daher davon, dass die Zustände so nicht mehr hinnehmbar seien. Insbesondere die Brandschutzproblematik sei es, die die Verwaltung veranlasst habe, nunmehr tätig zu werden. Anders als vielleicht bei kleineren bauordnungsrechtlichen Unzulänglichkeiten gebe es beim Thema Brandschutz auch keine zeitlichen Spielräume. Deshalb habe man sich entschieden, jetzt direkt mit einer Nutzungsuntersagung auf die Missstände zu reagieren.

Notfalls will Stadtverwaltung direkt eingreifen

Im Ergebnis bedeutet dieser Schritt, dass dem Betreiber nur eine kurze Zeit eingeräumt wird, das Gelände von den dort gelagerten Gegenständen zu räumen. Komme der Betreiber dem nicht nach, so Grote, werde zum Mittel der Ersatzmaßnahme gegriffen. Das bedeutet, dass die Verwaltung ihrerseits aktiv und eine Räumung veranlassen würde, die Kosten würden dem Betreiber in Rechnung gestellt. Zunächst gelte es aber abzuwarten, wie der Betreiber reagiere. So oder so werde aber die als unrechtmäßig festgestellte Situation auf der Hinterhoffläche der Häuser Altstadt 14 bis 16 bereinigt.

Johann K. A. Müller zeigte sich auf Nachfrage erfreut darüber, dass nun Bewegung in die Angelegenheit komme. Er habe, Stand Freitag, auch schon erste Aktivitäten auf dem Gelände feststellen können. Allerdings, so Müller, sei da wohl eher etwas umgeräumt als abtransportiert worden. Einige Stapel würden nun dem Anschein nach noch höher ausfallen als vorher.