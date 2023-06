Stadt Iserlohn sucht die wertvollsten Balkone und Vorgärten

In Iserlohn startet ein Wettbewerb, der ökologisch wertvolle Vorgärten und Balkonbepflanzungen in den Fokus rückt.

Iserlohn. In Iserlohn findet ein Wettbewerb statt bei dem die ökologisch wertvollsten Gärten und Balkonbepflanzungen gesucht werden. So kann man mitmachen.

Blühende Blumen, umherschwirrende Insekten und ein attraktives Stadtbild, das sind die Eckpfeiler des Projekts „Goldene Gießkanne“, das gemeinsam von der Abteilung für Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Iserlohn, dem StadtbetriebIserlohn/Hemer (SIH) und dem Stadtmarketing Iserlohn im Jahr 2020 nach einer rund zehnjährigen Pause wiederbelebt wurde. Auch in diesem Jahr werden zwischen Juni und September die schönsten und nachhaltigsten sowie ökologisch wertvollsten Vorgärten und Balkonbepflanzungen im Stadtgebiet ausgezeichnet.

Alle Privatpersonen, Vereine, Geschäfte, Firmen, Schulen, Kindergärten oder sonstige Institutionen im Stadtgebiet können mitmachen. Zwischen Juni und September sind dann jeweils zweimal (mindestens) drei Fotos einzusenden. Einmal im Juni/Juli und mit mindestens sechs Wochen Abstand noch einmal drei Bilder im August/September.

Attraktive Preise beim Stadtwettbewerb in Iserlohn

Da der Wettbewerb auch das Stadtbild aufwerten soll, werden nur Anlagen bewertet, die zur Straße hin ausgerichtet sind. Eine Jury wird nach dem Einsendeschluss (30. September) Mitte Oktober die Bewertung der Gärten vornehmen. Die drei am besten bewerteten Gärten oder Balkone werden wieder mit attraktiven Preisen honoriert.

Weitere Informationen sind unter www.iserlohn-blueht-auf.de zu finden. Alternativ steht das Stadtmarketing vormittags unter 02371/217-1816 für Fragen zur Verfügung. Ein Flyer mit allen Informationen sowie die Insektenretten-Broschüre sind zudem in der Touristinformation im Stadtbahnhof erhältlich. Die Fotos der Vorgärten und Balkonbepflanzungen können ab Juni unter Angabe des Namens, der Adresse und weiterer Kontaktdaten per E-Mail an bluehauf@iserlohn.de gesendet werden.

