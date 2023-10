Stadt Iserlohn sucht Lichtpaten für Weihnachtsbeleuchtung

Iserlohn. Für die Weihnachtszeit sucht die Stadt Iserlohn wieder Lichtpatinnen und -paten. Wie viel Finanzierungsanteil die Patenschaft umfasst.

Für die diesjährige weihnachtliche Beleuchtung in der Iserlohner Innenstadt werden wie bereits in den vergangenen Jahren „Lichtpatinnen und -paten“ gesucht. Das Stadtmarketing Iserlohn hofft daher auf die erneute Unterstützung durch ansässige Unternehmen und Institutionen. Die Lichtmotive in Gestalt der „Iserlohner Drahtringe“, montiert an etwa 90 Standorten, werden die Innenstadt in der Adventszeit und während des Weihnachtsmarktes wieder täglich von 15 bis 22 Uhr stimmungsvoll erleuchten.

Eine Patenschaft im Wert von 500 Euro umfasst einen Finanzierungsanteil für die Montage, den Transport sowie die Energie- und Einlagerungskosten eines „Iserlohner Drahtrings“ für ein Jahr. Das Sponsoring wird am Standort mit einem Namensaufkleber auf dem Laternenmast, auf einer „Lichtkarte“ auf der städtischen Internetseite sowie im Rahmen einer Zeitungsanzeige kommuniziert. Interessierte können sich gerne an Dirk Matthiessen wenden, entweder unter 02371/217-1005 oder per E-Mail an dirk.matthiessen@iserlohn.de.

