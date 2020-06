Stadt Iserlohn treibt Planungen am Seilersee voran

Die weitere Entwicklung des Seilerseegebietes ist gleich bei mehreren Tagesordnungspunkten im Planungsausschuss behandelt worden. Einstimmig beschlossen wurde, die Umsetzungsvorbereitungen zur Einrichtung einer Stadt-Ringlinie (SR1) fortzuführen. Damit soll das Seilerseegebiet besser an den ÖPNV angebunden werde. Sachstandsberichte gab es schließlich zur künftigen gastronomischen Nutzung von Haus Seilersee und zur Errichtung eines zusätzlichen Parkplatzes im Seilerseegebiet (wir berichteten).

Zur weiteren Entwicklung von Haus Seilersee stellte die Verwaltung erste Planungen für einen Steg inklusive Gastronomie-Fläche auf dem See vor. Die Fraktion Die Linke hatte in Anlehnung an das Letmather R-Café eine entsprechende Anregung gemacht. Stadtbaurat Thorsten Grote teilte mit, dass eine solche Anlage sowohl technisch als auch rechtlich baubar sei. Was hier tatsächlich sinnvoll sei, müsse in den weiteren Überlegungen mit einem potenziellen Pächter geklärt werden. Die Laufwege von rund 50 Metern zwischen Haus Seilersee und einer Seeplattform könnten sich für die Realisierung als problematisch erweisen.

Aktuell 19 Interessenten für Immobilie am Seilersee

Denkbar sei ein solcher Steg aber auch unabhängig von einer gastronomischen Nutzung -- als Stärkung der touristischen Attraktivität. Entwicklungsmöglichkeiten werden auch für die Fläche südlich des Hauses Seilersee gesehen. Diese verfügt über ein hohen Baumbestand und wird derzeit als „wilder“ Parkplatz genutzt. Freizeit-, Sport- und Spielangebote seien hier denkbar. Angedacht ist auch eine aufgeständerte Restaurant-Terrasse, die dann barrierefrei wäre.

Und die Kosten: Grundsätzlich, so Thorsten Grote, seien hier zwei Modelle denkbar. Die Stadt Iserlohn investiert selber kräftig und könnte versuchen, entsprechende Kosten zumindest teilweise über eine höhere Pacht zu refinanzieren. Oder bei einer entsprechend niedrigeren Pacht wäre der künftige Betreiber in der Pflicht, die Immobilie nach seinen Vorstellungen auf Vordermann zu bringen. Ganz ohne städtische Investitionen werde es aber so oder so nicht gehen.

19 Interessenten aus dem gastronomischen Bereich gebe es inzwischen für das Haus Seilersee. Allerdings mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen, die bisweilen soweit reichen würden, dass am Ende von der Immobilie nicht viel übrig bliebe. Zum Kreis der Interessenten, so Grote, würden auch heimische Gastronomen gehören.

Eines stellte die Politik im Planungsausschuss sofort klar: Der bauliche Charakter von Haus Seilersee müsse erhalten bleiben. Stadtbaurat Grote ließ durchblicken, dass das die Verwaltung genauso sehe und auch möglichen Anbauten sehr skeptisch gegenüber stehe. Abschließend heißt es in der entsprechenden Drucksache der Verwaltung: „Sobald ein mit dem zukünftigen Betreiber des Seilersee-Restaurants abgestimmtes Konzept vorliegt, wird die Verwaltung dieses der Politik zur Beschlussfassung vorlegen.“ Eine entsprechende öffentliche Ausschreibung zur Pächtersuche sei vorbereitet.

Zur Einrichtung einer Stadt-Ringlinie: Ziel ist es, das Seilerseegebiet ÖPNV-technisch besser an die Bereiche Innenstadt und Stadtbahnhof anzubinden. Die Linie soll wie berichtet als Ring entlang der Strecke Stadtbahnhof - Innenstadt - Seilersee - Hemberg - Nußberg - Dördel - Stadtbahnhof verlaufen. Die Planung sieht vor, dass die SR1 Montag bis Samstag in beiden Richtungen in der Zeit von 5 bis 23 Uhr im 30 Minuten-Takt verkehrt. Sonn- und feiertags wird ein Stunden-Takt in der Zeit von 10 bis 23 Uhr angesetzt.

Gespräche mit dem Märkischen Kreis und der MVG laufen. Mit der schnellen Erreichbarkeit des Stadtbahnhofs und des dortigen Busbahnhofs eröffnen sich weitere attraktive Verbindungsmöglichkeiten. Gleiches gilt für den Hemberg, wo beispielsweise der Umstieg in Richtung Iserlohner Norden möglich wäre. Auch für Schülerverkehre und eine Shuttlefunktion bei Roosters-Spielen würden sich Angebote ergeben.

Leicht gereizt reagierte im Planungsausschuss Manuel Huff (Die Linke) über den Vorstoß der CDU, mit dem KDVZ-Gelände einen weiteren möglichen Standort für eine Verlagerung des Autohauses Jürgens zu untersuchen. Er könne in einer solchen Lösung keine Vorteile erkennen. Die sieht dagegen Planungsausschussvorsitzender Michael Schmitt (CDU). Die Option KDVZ-Gelände könne dabei helfen, eine Lösung der Gesamtproblematik schneller und auch wirksamer herbeizuführen. Zusätzlicher Parkraum würde mit dem derzeitigen Jürgens-Standort direkt dort entstehen, wo er am dringlichsten benötigt werde. Und eine Verlagerung des Verkehrslehrgartens -- ebenfalls als Jürgens- oder Parkplatz-Standort im Gespräch, würde überflüssig. Wobei ja eine Ansiedlung von Jürgens am Verkehrslehrgarten sogar eine doppelte Verlagerung bedeuten würde, um auf dem heutigen Jürgens-Gelände einen Parkplatz errichten zu können.

Harald Eufinger (Grüne) begrüßte, dass nun eine weitere Alternative auf dem Tisch sei. Nicht stehen lassen wollte Stadtbaurat Thorsten Grote die Andeutungen von Manuel Huff, das Autohaus Jürgens würde für eine Verlagerung finanzielle Vorstellungen in Richtung Stadt Iserlohn haben, die nur schwer verdaulich seien. „Wir haben doch alle gehört, was Jürgens da aufruft“, sagte Huff. Grote entgegnete: Bislang habe es keine konkreten Preisverhandlungen gegeben.