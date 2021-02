Stadt-Strategie gegen Leerstand gefragt

Die Modekette s.Oliver ist nach 15 Jahren aus dem Ladenlokal an der Wermingser Straße 26 ausgezogen. Heute wird der knapp 300 Quadratmeter große Laden besenrein an den Vermieter übergeben.

Iserlohn. Kodi verlässt Unnaer Straße, s.Oliver schließt nach 15 Jahren, und das Hussel-Team hofft auf Lockdown-Ende

Der Drogerie-Discounter Kodi ist mit einer „stillen Einweihung“ zu den Wurzeln zurückgekehrt: An der Vinckestraße 9-13 hat die Kodi-Filiale unter Leitung von Jessica Krüger am 18. Januar eröffnet. Die Filiale an der Unnaer Straße 27 wurde im Mai 2009 eröffnet und schließt im März 2021 nach fast 12 Jahren. Die Filiale in der Vinckestraße wurde bereits von 1980 bis 2010 betrieben und ist mit einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern deutlich größer.

„Wir sind nicht die Einzigen, die unter Corona zu leiden haben“, erklärt Olga Schwenk, Leiterin der Hussel-Filiale an der Laarstraße, die wegen des Lockdowns derzeit geschlossen bleiben muss. Sie spricht für viele Einzelhändler, wenn sie sagt: „Unsere Kunden fehlen uns. Wir hoffen, dass wir bald wieder aufmachen können. Sobald der Lockdown aufgehoben wird, werden wir wieder öffnen.“

Insolvenz in Eigenregie bei Süßwarenkette Hussel

Da sich die Süßwarenkette Hussel in einer Insolvenz in Eigenregie befindet, werde sie mit ihrem dreiköpfigen Team nach Aufhebung des Lockdowns wieder wie gehabt an den Verkaufsstart gehen können. Als Grund gab das Unternehmen die belastenden Corona-Beschränkungen an: „Jetzt muss jeder kämpfen“, erklärt Olga Schwenk. Sie rechnet mit März für die Rückkehr zur Normalität. Die Filialleiterin verweist auf die Möglichkeit der Online-Bestellung über die App „Too Good To Go“, der App zur Rettung von Lebensmitteln.

Kodi hat an der Vinckestraße 9-13 eine „stille Wiedereröffnung“ an altem Standort gefeiert. Die Filiale an der Unnaer Straße wird geschlossen. Foto: Cornelia Merkel / IKZ

An der Wermingser Straße 26 hat jetzt die s.Oliver-Filiale nach 15 Jahren geschlossen. Eine Trockenbaufirma hat am Montag mit den Möbel-Rückbauarbeiten begonnen und will den Laden heute besenrein übergeben, wie der Chef Dietmar Klimke gegenüber unserer Zeitung berichtete. Nachdem die Ware abgeholt und Teile der Ladeneinrichtung in einem großen Container vor dem Haus entsorgt wurden, sind jetzt Trockenbauer damit beschäftigt, das Ladenlokal in der 1a-Lage wieder aufzuhübschen.

„Die Schließung hat nichts mit dem Lockdown und Corona zu tun“, erklärte Vermieter Hellmut Werning auf Anfrage unserer Zeitung. Die Bekleidungsfirma s.Oliver hatte zunächst einen Mietvertrag über zehn Jahre und danach noch mal auf insgesamt 15 Jahre verlängert. Der Vertrag sei im vergangenen Jahr fristgemäß gekündigt worden.

Hellmut Wernig habe zwar Interessenten für das Ladenlokal mit 265 Quadratmeter Verkaufsfläche gehabt. Aber die seien im Dezember vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie kurzfristig wieder abgesprungen. „Jetzt einen Nachfolger zu finden, wird schwierig“, sagte Wernig. „Erst recht, wo die Filialisten mitbekommen haben, dass Karstadt geschlossen hat und De­cathlon seine Iserlohn-Pläne ad acta gelegt hat.“

Hellmut Wernig rechnet damit, dass der Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert wird. Dann werde es für den Einzelhandel schwer, die Kunden, die ins Internet abgewandert seien, wieder zurückzugewinnen. Er befürchtet Insolvenzen und einen Abwärtstrend bei den Mieten. „Dann sind die Vermieter das letzte Glied in der Kette.“

Corona-Zeit für Umbau und Sortiment-Wechsel nutzen

Wie Hellmut Wernig weiter berichtete, werde seine Schwiegertochter Sandra Wernig in dem Laden Gustav Müller, den sie vor einem Jahr übernommen habe, die Corona-Zeit für einen Umbau nutzen und dann das Sortiment verändern in Richtung Geschenkartikel, wie zu früheren Zeiten, als er den Laden noch an der Wermingser Straße betrieben habe.

„Ich bin stolz, den Laden 2020 übernommen zu haben, das zweitälteste Geschäft für Schul- und Bürobedarf in ganz Deutschland, das dieses Jahr 187 Jahre alt wird“, unterstreicht Sandra Wernig. Es habe neben einer „Schulranzenoase“ jetzt einen Lamy-Shop dazubekommen und werde um einen Mont-Blanc-Shop erweitert, berichtete Sandra Wernig. Sie setzt auf das besondere Einkaufserlebnis und guten Service. „Iserlohn besitzt gutes Potenzial“, betont sie mit Blick auf andere inhabergeführte individuelle Geschäfte in der Innenstadt.

Ihr Schwiegervater Hellmut Wernig wünscht sich vom Stadtmarketing Initiativen gegen drohende Verödung, wie es in anderen Städten betrieben werde. Er verweist auf bereits bestehende Leerstände an der Wermingser Straße und an der Unnaer Straße. Er als Vermieter habe in seine Immobilie an der Wermingser Straße investiert und sie aufwändig renoviert.

Handel im Wandel, letztes Kapitel: Im Eckgebäude Unnaer Straße 29/Theodor-Heuss-Ring ist jetzt nach dem kurzen Gastspiel eines Friseurs ein Brillengeschäft eingezogen: Es nennt sich Brillen.de-Flagshop-Store. „Das Geschäft ist gut angelaufen, wir werden stark online frequentiert“, erklärte Filialleiterin Natalia Wojtaschyk gegenüber unserer Zeitung.