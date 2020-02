Stadtbetrieb rüstet seinen Fuhrpark auf

Buckelpisten und Flickschustereien auf Straßen und Wegen in Iserlohn und Hemer sorgen für Frust. Um die städtischen Straßen, Geh- und Radwegeunterhaltung schneller angehen zu können, rüstete der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) seinen Fuhrpark technisch auf und vereinbarte obendrein mit der Kolonne „Asphaltbau“ flexiblere Einsatzzeiten. „Im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes dehnen wir die Arbeitszeiten auf bis zu zehn Stunden aus und arbeiten auch samstags“, kündigte SIH-Chef Axel Raue am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz die technische und personelle Neuaufstellung in dem Bereich an, der in der Bevölkerung und bei der Politik besondere Bedeutung hat.

„Wir haben eine gute Kolonne mit versierten Fahrern zusammengestellt. Ich bin stolz auf meine Jungs, die damit ihre Identifikation mit ihrem Arbeitgeber zum Ausdruck bringen“, erklärte Axel Raue. „Dadurch können wir mehr für beide Kommunen Iserlohn und Hemer leisten.“ Pascal Weiß, Meister im Bereich Straßenunterhaltung ergänzt, das man in diesem Bereich der SIH noch personelle Verstärkung gebrauchen könne.

Mit einem neuen Tieflader, Kostenpunkt 50.000 Euro, wird künftig das gesamte Equipment – eine Walze, ein so genannter Straßenfertiger und ein Minibagger für Asphaltarbeiten – in einer Tour zum Einsatzort gebracht. SIH-Vorstand Axel Raue, Bereichsleiter Joachim Wetzel, und Meister Pascal Weiß versprechen sich dadurch eine deutliche Zeitersparnis und Effizienzsteigerung im Bereich des Straßenbaus. „Wir können damit künftig qualitativ hochwertiger arbeiten“, prophezeit Axel Raue. „Die Qualität der Straßen wird länger und besser erhalten.“

Schäden sollen nachhaltig ausgebessert werden

Die Kolonne „Asphaltbau“ kommt mit dem eigenen Straßenfertiger bei großflächigen Arbeiten im Straßenbau und bei Rad- und Gehwegen zum Einsatz, um Schäden nachhaltig auszubessern. Er ist in der Breite verstellbar für Einsätze zwischen 1,40 und 3,30 Meter. Die Flächen liegen zwischen 15 und 600 Quadratmetern und einem Asphalteinbau von 20 bis 200 Tonnen am Tag.

Der Fuhrpark des Märkischen Stadtbetriebes wurde jetzt für die Straßen- und Wegeunterhaltung technisch aufgerüstet. Foto: Cornelia Merkel

Wenn bisher der Flickwagen zur Beseitigung der Schlaglöcher ausrückte, hätten diese Straßenbauunterhaltungsmaßnahmen maximal fünf Jahre gehalten, erinnert Pascal Weiß an frühere Verhältnisse. Dann habe der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn und Hemer noch einmal nachgerüstet und mit dem Fertiger, neuer Walze und einem kleinen Minibagger deutliche Verbesserungen erzielt. „So einen Straßenfertiger habe ich bei anderen Unternehmen noch nicht gesehen“, äußert sich SIH-Vorstand Axel Raue stolz bei der Vorstellung des erweiterten Fuhrparks.

Jetzt werde in Abstimmung mit den Städten Hemer und Iserlohn, den Stadtwerken, den Feuerwehren und der MVG ein Plan erstellt, wann welche Straßen und Wege in Angriff genommen werden, sagt Joachim Wetzel. „Bei diesem Wetter können solche Arbeiten aber nicht ausgeführt werden. Normalerweise werden diese Arbeiten von März bis Oktober gemacht.“

Die Dorfeinfahrt Stübbeken steht oben auf der Agenda

Nach Abstimmung mit den Auftraggebern werde die desolate Fahrbahndecke der Stübbeker Dorfeinfahrt ganz oben auf der Agenda stehen, sagt Joachim Wetzel. Er rechnet im Frühjahr mit Beginn der Arbeiten.

Gerade fertiggestellt habe der Märkische Stadtbetrieb im Bereich Iserlohn und Letmathe den Hohler Weg, die Bremsheide und den Radweg Inselstraße nach Hohenlimburg sowie die Fingerhutsmühle; und auf dem Hemeraner Gebiet die Straße Am Osterbrauck, den Bereich der Feuerwehr Becke, die Ihmerter Straße, Wilhelm Böckelmann Straße, Auf dem Kliewen, die Gehwege in Stübecken, Habichtsseil, Im Hölcken, In den Grächten, Schmetterlingsweg sowie den Bereich an der Urbeckerstraße in Hohe des Hauses 50 a bis c. „In Hemer ist der Straßenzustand sehr schlecht, deswegen haben wir auch die genannten Maßnahmen alle gemacht“, betont Joachim Wetzel.