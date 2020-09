Stadtführung zu „Iserlohner Frauen“

Iserlohn. Die nächste historische Stadtführung am Freitag, 2. Oktober, befasst sich mit dem Thema „Iserlohner Frauen“.

Stadtführerin Marlis Gorki stellt den Teilnehmern unter anderem die Künstlerin Irmgard Wessel-Zumloh, die Gründerin der „Höheren Töchterschule“ Fanny van Hees, die Damen der Familie Herbers von der Bellevue sowie die Nadelfabrik-Arbeiterinnen Sophie Adeneuer und Franziska Röllecke vor. Start ist um 16 Uhr an der Stadtinformation, Bahnhofsplatz 2. Die Teilnahme kostet drei Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen nichts. Der Betrag ist vor Ort zu bezahlen. Die Teilnehmerzahl ist auf neun Personen begrenzt. Die Stadtinformation bittet um Voranmeldungen entweder unter 02371/217-1820 oder per ­E-Mail an stadtinfo@iserlohn.de.