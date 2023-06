Stadtradeln Iserlohn: 844 Radfahrer legen 126.000 km zurück

Beim Stadtradeln in Iserlohn haben 844 Teilnehmende insgesamt knapp 126.000 Kilometer zurückgelegt Die Ehrung erfolgt beim Fahrradfrühling.

Iserlohn. Das Stadtradeln in Iserlohn ist zu Ende: 844 Fahrradfahrer haben dabei knapp 126.000 Kilometer zurückgelegt. Welche Rekorde gebrochen wurden.

Das diesjährige Stadtradeln, bei dem vom 8. bis 28. Mai möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollten, ist in Iserlohnerfolgreich zu Ende gegangen. Drei Wochen lang sollte verstärkt das Zweirad für alltägliche Strecken genutzt werden, egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder Schule, zum Einkaufen oder einfach für eine Radtour mit Familie und Freunden.

Nachdem im vergangenen Jahr in Iserlohn zum ersten Mal die 100.000 Kilometer geknackt werden konnten, wurde in diesem Jahr das Ergebnis noch getoppt: 844 Fahrradbegeisterte haben beeindruckende 125.918 Kilometer für das Klima „erradelt“. Das sind mehr als doppelt so viele Teilnehmende und über 20.000 Kilometer mehr als 2022.

+++ Lesen Sie auch: Das ist das Programm des Iserlohner Fahrradfrühlings +++

Es werden auch wieder erfolgreiche Einzelfahrerinnen und -fahrer ausgezeichnet. In diesem Jahr gibt es eine kleine Änderung bei der Preisvergabe. Alle Radfahrerinnen und Radfahrer, die im Aktionszeitraum mindestens 750 Kilometer „erradelt“ haben, kommen in den Lostopf. Es warten tolle Preise von den Sponsoren Megabike, Bikeman und Life Sport auf die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Das erfolgreichste Team wird darüber hinaus von Megabike unterstützt.

Siegerehrung bei Fahrradfrühling am Sonntag, 11. Juni

Die Siegerehrung findet am Sonntag, 11. Juni, gegen 15 Uhr im Rahmen des „Fahrradfrühlings“ (13 bis 18 Uhr) statt. Die Veranstaltung der Werbegemeinschaft Iserlohn lockt mit einem bunten Programm Fahrradinteressierte aus Iserlohn und Umgebung in die Innenstadt.

+++ Mehr aus Iserlohn: Wieso im MK Wasser gespart werden sollte +++

Der „Fahrradfrühling“ bietet mit verschiedensten Aktionen und Vorträgen zum beliebten, klimafreundlichen Fortbewegungsmittel den perfekten Rahmen für den Abschluss des Stadtradelns. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, unabhängig davon wie viel sie gefahren sind, eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden persönlich vom Stadtmarketing benachrichtigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn