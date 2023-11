Stadtschulpflegschaft Iserlohn: Diese Probleme haben Schulen

Iserlohn. Bei der Sitzung der Stadtschulpflegschaft wurde nicht nur ein neuer Vorstand gewählt. Es wurde auch deutlich, welche Probleme die Schulen plagen.

Flaute im Ehrenamt? Nicht unbedingt, zumindest offenkundig nicht im Bereich der IserlohnerSchulpflegschaften. Dieses Fazit konnten Dr. Colin Jost und Mirko Manzke, bis dato Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft Iserlohn, der Interessenvertretung der Eltern auf kommunaler Ebene ziehen.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: Welche Themen die Stadtschulpflegschaft bewegen +++

Von den 23 Schulen im Stadtgebiet hatten 18 ihre Delegierten zur Mitgliederversammlung in der Grundschule Sümmern entsandt, insgesamt mehr als 30 Personen waren gekommen. „Großartig, dass Sie unser Gremium wieder mit so viel Leben füllen“, freute sich Mirko Manzke. „Fast ein neuer Rekord“, pflichtete Co-Vorsitzender Colin Jost bei. Und für beide zugleich ein schönes Abschiedsgeschenk, denn nach fünf beziehungsweise vier Jahren Vorstandsarbeit ziehen sie sich aus der Arbeit der Stadtschulpflegschaft zurück.

+++ Auch interessant: In Iserlohn: Dienstfahrräder für Beschäftigte im Rathaus +++

Nach der Begrüßung und einer Vorstellungsrunde ging es in der Sitzung zunächst darum, den neuen Delegierten die Grundlagen der Elternmitwirkung an den Schulen zu erläutern und über die Arbeit des Gremiums Stadtschulpflegschaft zu informieren. Daran schloss sich ein reger Austausch über die aktuellen Themen in der Iserlohner Schullandschaft an.

Personal, Schwimmbecken und OGS sind Probleme in Iserlohn

Vor allem die Grundschulen treibt das Dauerthema OGS um. Katharina Scholz von der Grundschule Kalthof beklagte den schleppenden Fortschritt beim Ausbau der Räumlichkeiten und erhielt Zustimmung bei der Problembeschreibung von anderen Grundschul-Standorten. Auch der personelle Engpass bei den Betreuungskräften sorgt nach wie vor für Unmut bei vielen Eltern. In die gleiche Richtung geht auch die Kritik an der Versorgung der Schulen mit Lehrkräften, auch wenn Colin Jost darauf hinwies, dass dies ein Problem sei, das auf Landesebene gelöst werden müsse.

+++ Weitere Nachrichten: Weihnachtsmarkt in Iserlohn: Diese Neuheit gibt es dort +++

Patrik Schneegaß von der Gesamtschule Seilersee berichtete in diesem Zusammenhang, dass Alltagshelfer wegen mäßiger Bezahlung schnell wieder kündigen würden und somit der Schule Unterstützungskräfte fehlten. Auch die Situation der Lehrschwimmbecken wurde von den Anwesenden kritisch gesehen. Aus dem Schulausschuss konnte Mirko Manzke unter anderem berichten, dass bei der Vorstellung des Schulentwicklungsplans durch das beauftragte Büro die Vielfältigkeit der Iserlohner Schullandschaft und die Arbeit der Schulen ausdrücklich gelobt wurde; ein Lob, das seinerzeit fraktionsübergreifend geteilt worden war. Dies sei ein guter Ausgangspunkt, als Stadtschulpflegschaft in der Diskussion über den Plan die Vorzüge eines so vielfältigen Systems weiterführender Schulen hervorzuheben, so Manzke. Die Überlegung, eine dritte Gesamtschule in dieses System zu flechten, sahen die meisten Anwesenden eher kritisch.

Neue Wahlen für den Vorstand der Stadtschulpflegschaft

Im Anschluss folgten die Wahlen für den neuen Vorstand. Mirko Manzke und Colin Jost traten nicht erneut an, freuten sich aber über Dank und Applaus der Delegierten. Dem schloss sich Schulausschussvorsitzende Delia Imhoff an, die zum zweiten Mal auf Einladung des Vorstands an einer Sitzung der Stadtschulpflegschaft teilnahm. „Wir hatten uns gerade aneinander gewöhnt,“ bedauerte sie, freute sich aber zugleich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand. Dieser besteht nun aus der Vorsitzenden Fabienne Fröhlich vom Märkischen Gymnasium, die sich bei der Wahl gegen Bertram Ihmig von der Hauptschule Letmathe durchsetzte. Ihr zur Seite stehen Sibylle Dreyer und Elena Scheidemann (Gesamtschule Seilersee) als Stellvertreterinnen.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn/Letmathe: Diese Züge entfallen an Wochenenden +++

Zu den von den Delegierten angesprochenen Themen nahm die Schulausschussvorsitzende gern Stellung und konnte wichtige Informationen zur Diskussion beisteuern. So lobte sie die Konzeption, die Lehrschwimmbecken an die Stadtwerke anzudocken, was angesichts der von ihr als „desolat“ bezeichneten Haushaltslage ein wichtiger Schritt sei, um die Schwimmausbildung der Kinder fortzuführen. Sie bekräftigte dabei den Grundsatz, den auch die Verwaltung in Iserlohn teile: Jedes Kind in Iserlohn soll schwimmen können. Dies zu erreichen sei schwierig, „aber ich hoffe, dass wir da für die künftigen Jahre einen Fahrplan aufstellen können.“

Jedes Kind braucht in Iserlohn die passende Schulform

Auch zum Schulentwicklungsplan äußerte sich Delia Imhoff und machte mit Blick auf die im Ausschuss vorgestellten Zahlen deutlich, dass in der Diskussion um Anmeldung und Abweisung von Schülerinnen und Schülern gern der Elternwille ins Feld geführt werde. Allerdings sei der genau so vielfältig wie die Iserlohner Schullandschaft. Der Schulentwicklungsplan zeige, dass neben den Gesamtschulen das dreigliedrige Schulsystem bei den Eltern sehr beliebt sei und eine wichtige Funktion erfülle, wie zuletzt der Bericht der beiden Hauptschulleiter im Ausschuss eindrucksvoll gezeigt habe. Man müsse für jedes Kind eine passende Schulform vorhalten, „und um diese Vielfalt in Iserlohn beneidet uns so manche Nachbarstadt“, betonte die Schulausschussvorsitzende.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn