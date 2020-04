Stadtwerke Iserlohn: Individuelle Lösungen für 50 Betriebe

Nicht nur bei den Mieten, sondern auch bei den Versorgungsverträgen etwa für Strom und Gas hat die Bundesregierung die Möglichkeit geschaffen, Zahlungen stunden zu lassen, wenn Menschen und Unternehmen durch die Corona-Krise in finanzielle Bedrängnis geraten. Bei den Iserlohner Stadtwerken hat diese Möglichkeit in Verbindung mit den Einschränkungen im Wirtschaftsleben durch die Schließungen bereits zu zahlreichen Anfragen geführt.

Während die Rückfragen von privaten Kunden eher an zwei Händen abzuzählen seien, die sich dann auch nur schon einmal vorab über ein mögliches Vorgehen hätten beraten lassen, berichtet Peter Grabowsky, Bereichsleiter Vertrieb und Prokurist bei den Stadtwerken, von exakt 50 Gewerbebetrieben, die wegen ihrer Energiekosten Kontakt mit dem kommunalen Versorgungsunternehmen aufgenommen hätten. „Wir haben mit jedem Einzelnen eine Lösung gefunden“, sagt Peter Grabowsky.

Detailkenntnis hilft bei der Einschätzung des Bedarfs

Vor allem Firmenkundenbetreuer Ingo Günnewicht sei in den letzten Tagen stark gefragt gewesen und habe Kunden auch selbst angerufen, um deren Strombedarf in der Coronakrise zu erfragen. Denn wo die Produktion stillsteht, geht auch der Energiebedarf deutlich nach unten. Für die Gewerbetreibenden, die sich am Stadtwerke-Sitz an der Stefanstraße melden, geht es vor allem darum, die laufenden Kosten zu senken. „Wir geben dem Kunden die Möglichkeiten“, sagt der Vertriebsleiter und fügt hinzu: „Wir können dem Kunden so zeigen, dass wir auf seiner Seite sind.“

Dennoch macht Grabowsky klar, dass die Rechnungen am Ende auch bezahlt werden müssten und setzt daher zusätzlich auf Tipps und Beratung. Als Beispiel nennt er den Gastronomen, der ein Kühlhaus betreibt, dass er während der Schließung abschalten könne.

Bei den Gewerbekunden zahle sich die Nähe des lokalen Unternehmens und die langjährige Partnerschaft jetzt aus, weil die Mitarbeiter von der Stefanstraße die Produktionen und deren Energiebedarf im Detail kennen und daher besser einschätzen könnten.

Das Gespräch über die Stromkosten und ihre Senkung sei vielen Chefs „hochnotpeinlich“, erklärt Grabowsky, stellt aber auch fest, dass die meisten gute Kaufleute und sehr verständige Kunden seien. Insofern stehe am Ende der Gespräche meist eine Senkung des Abschlags, verbunden mit der Beratung über mögliche Einsparungen. „Damit ist den Kunden oftmals weit mehr geholfen.“

Die Corona-Krise hat natürlich auch Auswirkungen auf den Energieverbrauch insgesamt. Grabowsky zufolge hätten die Haushalte durch die Schließungen von Schulen und Betrieben derzeit einen geringfügig höheren Verbrauch, bei den Industriebetrieben merke man den Rückgang hingegen zum Teil sehr deutlich. Das bedeutet auch für die Beschaffungsabteilung der Stadtwerke Mehrarbeit. Die „Key-Accounter“, Ansprechpartner für große Abnehmer, seien alle zwei Tage mit ihren Kunden im Gespräch, die Prognosen würden täglich angepasst. Man müsse in dieser Zeit „eng auf Sicht fahren“, sagt Grabowsky über die aktuelle Einkaufsstrategie am Strom- und Gasmarkt.

Dass sich die Zahl der Nachfragen von Privatleuten bislang kaum ins Gewicht falle, dafür hat Vertriebsleiter Grabowsky eine Erklärung: „Wir vermuten, dass sie so gering ist, weil die Stromkosten nicht so eine hohe Priorität im Haushaltsbudget haben.“ Da sei die Miete eher entscheidend.