Stadtwerke Iserlohn sorgen für Wärme bei Erika Küchenberg

Iserlohn. Spontan hat das Unternehmen, das mit dem Wasserschaden nichts zu tun hat, der 75-Jährigen geholfen.

Zumindest eine positive Entwicklung gibt es jetzt für Erika Küchenberg, deren Haus – wie berichtet – seit dem 12. Januar nicht geheizt werden konnte, nachdem Wasser in den Keller gelaufen war.

„Die Stadtwerke Iserlohn haben sich auf den Artikel der Heimatzeitung hin gemeldet und uns angeboten, zu helfen“, erzählt einer der beiden Söhne der Betroffenen, André Küchenberg. Stadtwerke-Prokurist Peter Grabowsky erklärt: „Unser Mitarbeiter Holger Hassler, der Weihnachten Notdienst und das Ganze von Anfang an miterlebt hatte, hat sich besonders dafür stark gemacht.“ Auch wenn der Versorger nichts mit der Havarie zu tun habe, so seien sich alle einig gewesen: „Wir können die arme Frau, die auch unsere Kundin ist, da so nicht sitzen lassen.“

So wurde gestern nun ein so genannter Heat-Boy im Keller der Seniorin installiert. Dabei handelt es sich um eine mobile Heizungsanlage, die quasi den Brenner der Ölheizung ersetzt und über einen Stromanschluss läuft. Wer Fernwärme bezieht und von Bauarbeiten an den Leitungen betroffen ist, werde auch mit einem solchen Gerät versorgt. „Es wurde derzeit nicht benötigt, und um unsere Kunden nicht zu belasten, haben wir alles so organisiert, dass beispielsweise der Einsatz bei Frau Küchenberg auf dem Weg liegt“, erklärt Grabowsky. Durch den Verbrauch des Heat-Boys würden für die Seniorin zwar nun erhöhte Stromkosten anfallen, aber auch in dieser Hinsicht werde man sich einig.

Familie ist auch der Feuerwehr dankbar

Erika Küchenberg muss dank der überraschenden Hilfe nun nicht mehr frieren. Foto: Michael May / IKZ

André Küchenberg sagt im Gespräch mit der Heimatzeitung: „Wir sind den Stadtwerken sehr dankbar für diese schnelle und unbürokratische Hilfe.“ Und auch an die Feuerwehr schickt die Familie noch einmal ein großes Dankeschön, denn die sei nicht nur ausgerückt, als der Schaden in der Nacht zu Heiligabend aufgetreten war und habe für knapp drei Wochen ihre Pumpe zur Verfügung gestellt, sondern frage bis heute regelmäßig nach, wie es der 75-Jährigen jetzt gehe und ob eine Lösung in Sicht sei.

Bei Küchenbergs hat sich inzwischen ein städtischer Mitarbeiter gemeldet und angekündigt, dass am Montag mit Hilfe einer Kamera Drainagen untersucht werden sollen. „Dazu soll die Pumpe, die ja weiter läuft, zwischendurch ausgeschaltet werden – ich habe ihn auf den Heat-Boy hingewiesen, nicht, dass der auch noch kaputt geht, wenn wieder Wasser in den Keller läuft“, berichtet André Küchenberg. Über den weiteren Hinweis, bei der Stadt warte man auf eine Stellungnahme der Betroffenen, ist er mehr als verwundert. „Was sollen wir als Laien denn dazu sagen?“, fragt er sich. Küchenbergs haben die Angelegenheit mittlerweile ihrem Rechtsanwalt übergeben, obwohl sie das eigentlich nicht wollten.