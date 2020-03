Stadtwerke seit Wochen im Notfall-Modus

Iserlohn. Der Versorger hat seine Strukturen wegen Corona bereits vor drei Wochen umgestellt

Die Worte Notfall oder Krise vermeidet er, Reiner Timmreck spricht von einem „besonderen Modus“, in dem sich die Stadtwerke bereits seit gut drei Wochen befänden, als sich angesichts der sich verschärfenden Situation rund um das Coronavirus der interne Krisenstab erstmals traf. Seither wurde eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Strom- und Wasserversorgung sicherzustellen – selbst wenn eigene Mitarbeiter erkranken. „Intern sehe ich keine Panik, wir gehen damit professionell um“, sagt Timmreck.

„Es gibt um die 20 wichtige Funktionen“, erklärt Timmreck, die unbedingt aufrecht erhalten werden müssten. Wichtigster Knotenpunkt sei hier die Leitwarte, der Ort wo Störungen registriert und Netze geschaltet werden. „Das Herzstück“, wie Timmreck sagt. „Das haben wir jetzt alles gedoppelt.“

Bedeutet: Seit drei Wochen gibt es „zwei Strukturen“ von je 60 bis 80 Leuten“, die unabhängig voneinander alles am Laufen halten können. Diese sind wiederum in kleine Zellen an unterschiedlichen Orten aufgeteilt. Wenn sich also jemand mit dem Coronavirus infiziert, müssten maximal acht Personen aus einer der Zellen in Quarantäne.

Weiterhin werden Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken gelagert, die für 30 Personen für mindestens 20 Tage ausreichen. Quarantänefälle habe es unter den 300 Mitarbeitern (inklusive Bädergesellschaft) noch nicht gegeben.

Basis aller Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen bei den Stadtwerken auf den Weg gebracht worden sind, ist ein Pandemieplan, der bereits seit 2006, als die Vogelgrippe grassierte, vorliegt. In jedem Jahr gebe es theoretische Pandemie-Übungen, was dem Unternehmen jetzt zugute kommt. Ebenso wie ein enger Draht zur Feuerwehr.

Bis Montag sollten die Mitarbeiter der Stadtwerke zudem Auskunft über den durch die angeordneten Schul- und Kitaschließungen entstehenden Betreuungsbedarf geben. Wie bei anderen Unternehmen auch, muss dies nun in den kommenden Wochen und womöglich Monaten organisiert werden.

Wie sehr sich die Ereignisse seit Freitag überschlagen haben, zeigt sich dann auch in der Frage nach der Kinderbetreuung für das in der Leitwarte unverzichtbare Personal. Gibt es hier eine Notfallbetreuung ähnlich wie bei Feuerwehrleuten und Polizisten?

Mehr Personal für telefonische Kundenbetreuung

„Wir gehen davon aus“, sagt Timmreck – und behält Recht, wie ein Anruf bei der Pressestelle der Stadt ergibt. „Allerdings nur, wenn beide Elternteile in einem der relevanten Berufe arbeiten oder alleinerziehend sind“, wie Stadtsprecherin Christine Schulte-Hofmann erläutert. Am Ende muss jeder Antrag individuell geprüft werden.

Wegen des Virus wurde gestern auch das Kundencenter der Stadtwerke bis auf weiteres geschlossen. Um dies aufzufangen, wurde das Personal an den Service-Telefonen aufgestockt. Für die Mitarbeiter gab es Handlungsempfehlungen. Besprochen wird sich wo es geht per Videoschalte oder Telefon.

Ebenfalls geschlossen sind ab heute Eishalle, Seilerseebad und das Aquamathe – auf Ministeriumserlass – zunächst bis zum 19. April.

Lob gibt es vom Geschäftsführer indes schon jetzt für die Mitarbeiter der Stadtwerke, die „vorbildlich“ mit den Einschränkungen umgingen. Die Krise fördert offenbar auch Gutes in den Menschen zutage: „Hier ziehen alle an einem Strang.“

Stadtwerke telefonisch weiter erreichbar

Das Kundencenter der Stadtwerke bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Erreichbar sind die Stadtwerke hier: 02371/8070, Fax: 02371/8071496, E-Mail an info@heimatversorger.de. Die Störungshotlines sind wie gewohnt erreichbar.

Dokumente können weiter in den Briefkasten an der Stefanstraße eingeworfen werden.