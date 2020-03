Standsicher nur mit 30 Meter tiefen Pfählen

Anders als manch aktuelle Entwicklung in der Corona-Krise, deren Dynamik einen staunen und erschaudern lässt, ist diese Nachricht keine wirkliche Überraschung: Dem Vernehmen nach mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Abriss des Rathauses am Schillerplatz unvermeidbar ist.

Überraschender ist da schon der Grund, auf den es am Ende hinausläuft, denn der liegt im Baurecht: Der Umfang der für die Ertüchtigung des Brandschutzes notwendigen Maßnahmen ist so groß, dass sie wie ein Neubau behandelt werden müssen. Und für den bedarf es eines so genannten Standsicherheitsnachweises, der für das Gebäude aber allenfalls in der Theorie, weil nur zu astronomischen Kosten, zu beschaffen ist.

Entscheidung für Abriss ist aber noch nicht gefallen

„Das ist in der Tat technisch hochproblematisch bis unmöglich“, bestätigt Stadtbaurat Thorsten Grote auf Anfrage die Faktenlage und macht aber zugleich sehr deutlich, dass damit nicht zugleich schon die Entscheidung für den Abriss gefallen ist. „Nach den Maßgaben des Denkmalschutzes sind wir erst einmal gehalten, alles zu tun, um das Gebäude zu erhalten.“

Wenn man es denn aber auch nutzen möchte und muss, komme man eben auf die inzwischen hinlänglich bekannte Brandschutzthematik. Darunter falle unter anderem neben den Problemen mit der Fassade auch die Vorgabe, dass ein solches Hochhaus, wie es das Rathaus mit seinem Turm mit den sechs Etagen sei, zwei separate Treppenhäuser haben müsse, die als Fluchtmöglichkeit bei einem Feuer bis ins Freie führen müssen. Um das Rathaus, das auch unter den Brandschutzvorschriften von 1974 so nie hätte eröffnet werden dürfen, heutzutage wie vorgeschrieben nachzurüsten, müsse man „sehr tief in die Bausubstanz eingreifen“, was eben dann das Problem mit dem Baurecht schaffe.

Um den dadurch notwendigen Standsicherheitsnachweis zu bekommen, müsste ein Bodengutachter bestätigen, dass der Boden in der Lage ist, die nach den Umbauten ja auch noch mal sehr viel größere Last des Gebäudes aufzunehmen. Dafür müssten dann aber 30 Meter lange Bohrpfähle in das klüftige Karst-Gestein getrieben werden, wohl gemerkt unter dem bestehenden Rathaus.

„Kleinbohrgerät“ holte Proben aus sieben Metern Tiefe

Auch wenn sich selbst für den Laien ein solches Vorhaben ja schon auf Anhieb als nicht umsetzbar darstellt, verdeutlicht Grote am praktischen Beispiel noch mal die Dimension: Für das Gutachten, mit dem die Verwaltung im Auftrag der Politik den bisherigen Standort noch mal genauer unter die Lupe genommen hat – und damit zugleich den durch den Denkmalschutz vorgeschriebenen Prüfauftrag einer Sanierung erfüllte –, kam ein „Kleinbohrgerät“ zum Einsatz, das es im Bereich der Parkgarage mit einem Bohrkopf mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern sieben Meter tief in den Boden schaffte. Die mit 30 Meter also mehr als vier Mal so langen Pfähle hätten hingegen einen Bohrkopf-Durchmesser von 30 Zentimetern.

Dass unter diesen Umständen der Erhalt des Denkmals Rathaus technisch nicht möglich ist, sei inzwischen auch den zuständigen Experten vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im persönlichen Gespräch erläutert worden, für die das auch einen Präzedenzfall darstelle. Vor einer abschließenden Entscheidung, ob das Rathaus wieder aus der Denkmalliste genommen werden darf, laufe nun erst einmal noch das übliche Prüfverfahren, für das auch noch mal Unterlagen nach Münster geschickt werden. Und alle Erkenntnisse lässt Grote derzeit auch noch mal für eine Vorlage zusammentragen, die in der nächsten Sitzungsrunde der zuständigen Ausschüsse behandelt werden soll.

Entscheidung über Umzug der Abteilungen steht an

Dann wird es – vorausgesetzt die Corona-Pandemie lässt Zusammenkünfte dann wieder zu – nach den Osterferien auch um den Umzug der Rathaus-Abteilungen gehen, für den derzeit noch einige Überlegungen laufen würden. Fest stehe aber bereits, dass die publikumsintensiven Bereiche (Einwohnermeldeamt, Soziales etc.) im Rathaus II konzentriert würden und das Bauressort zusammen mit KIM von dort und noch mit anderen Abteilungen zum Bömberg ziehe.

Thorsten Grote verteidigte auch noch mal die bislang geschätzten Umbaukosten von fünf Millionen Euro, die in der leerstehenden ehemaligen Realschule und zwischenzeitigen Gesamtschule investiert werden müssten. Abgesehen von der Tatsache, dass es ein Gebäude vergleichbarer Größe für diesen Zweck in Iserlohn gar nicht gebe, würde sich der Umbau der im städtischen Besitz befindlichen Immobilie gegenüber einer Anmietung spätestens ab dem sechsten Jahr der Nutzung rechnen. Bis zur Fertigstellung eines neuen Rathauses – wo und in welcher Form auch immer - bräuchte man mindestens fünf Jahre, wahrscheinlich aber sieben bis acht Jahre oder noch länger.