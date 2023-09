Starkregen im Märkischen Kreis: Feuerwehr zieht Bilanz

Iserlohn/Letmathe/Hemer. Starkregen und Gewitter zogen über den Märkischen Kreis hinweg. Die Feuerwehren und der Kreisbrandmeister ziehen eine Bilanz aus der Nacht.

Gewitter und Starkregen sind in der Nacht von Dienstag, 12. September, auf Mittwoch über den Märkischen Kreis gezogen. Die Feuerwehren erklären, was in Iserlohn und Hemer los war.

Iserlohn kam glimpflich davon. Lediglich einen umgestürzten Baum mussten die Einsatzkräfte in der Nacht beseitigen. In Hemer zeigte sich ein ähnliches Bild: Gegen 22.30 Uhr wurde zunächst in Ihmert in einem Keller Wasser gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war dieses aber bereits wieder abgelaufen. Am Iserbach wurde ein Kanaldeckel hochgedrückt. Diese wurden wieder eingesetzt.

18 Einsätze im Märkischen Kreis wegen Starkregen und Gewitter

Insgesamt gab es im gesamten Märkischen Kreis 18 wetterbedingte Einsätze, darunter sechs in Menden, fünf in Herscheid und vier in Plettenberg. „Teilweise mussten kurzzeitig Straßen für die Aufräumarbeiten gesperrt werden, da sich Wasser und Geröll angesammelt hatten. Zudem mussten Keller ausgepumpt werden. In vielen Fällen haben sich die Einsatzstellen wieder selbst entschärft, nachdem der Regen nachgelassen hat und die Straßeneinläufe und Abwasserschächte wieder Waser aufnehmen konnten. Insgesamt war es zum Glück eine eher ruhige Lage“, zieht Kreisbrandmeister Michael Kling Bilanz.

Insgesamt waren im Kreisgebiet 83 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen im Einsatz. Kling: „Ab 1 Uhr hat sich die Lage merklich entspannt.“ In den nächsten Tagen erwartet den Kreis unter Hochdruckeinfluss überwiegend trockenes Wetter.

