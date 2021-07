Starkregen in Iserlohn: Straßen und Häuser überflutet

An zahlreichen Stellen im Stadtgebiet bahnte sich am Mittwochabend das Wasser seinen Weg, Straßen standen zeitweise unter Wasser.

Iserlohn. Überflutete Straßen, geflutete Keller, Evakuierung: Eine erste Bilanz des Starkregens in Iserlohn. Die Unwetterwarnung besteht weiterhin.

Am Mittwochnachmittag hat sich im gesamten Iserlohner Stadtgebiet die Lage verschärft. Vor allem im Grüner Tal sind auch am späten Abend die Straßen noch überflutet und nicht befahrbar. Die Unwetterwarnung besteht weiterhin, die Einsatzlage ist angespannt: Gegen 22 Uhr meldet die Iserlohner Feuerwehr insgesamt rund 100 Einsätze im gesamten Stadtgebiet.

Während in Lasbeck bereits seit der Nacht angesichts der Überschwemmung helle Aufregung herrschte, ging es im übrigen Iserlohner Stadtgebiet am Mittwoch zunächst relativ gelassen zu. Erst am frühen Abend kippte das Bild, als der Starkregen einsetzte: 60 Einsätze meldete die Feuer parallel, das Grüner Tal laufe bis nach Kesbern voll, hieß es, ebenso der Bereich um Pillingsen. Schwerpunkt der Einsätze am Abend war laut Feuerwehrsprecher Stefan Buchen das gesamte Grüner Tal, wo sogar Häuser evakuiert werden mussten. Laut Feuerwehr kümmere sich das Ordnungsamt um deren Unterbringung.

Land unter in der Obergrüne: Einsatzschwerpunkt im Grüner Tal

Die Polizei sperrte die Untergrüner Straße ab der Kreuzung Lösseler Straße ab. Der Produktionsleiter und

Wegen Überschwemmung sperrten die Einsatzkäfte von Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt das Grüner Tal. Foto: Cornelia Merkel / IKZ

mehrere Mitarbeiter der Drahtzieherei Althoff und Lötters mussten in der Firma übernachten, weil sie wegen der Überflutungen nicht mehr wegkamen. „Land unter in der Obergrüne“, meldete ein Polizeibeamter, der die Autofahrer immer wieder aufforderte umzukehren. Einziger Lichtblick waren Anwohner, die ihm Kaffee reichten.

Die Lage war am Abend nicht nur unübersichtlich, sondern auch schwierig. Alle verfügbaren Hilfskräfte waren im Dauereinsatz. Die Polizei warnte auf allen Kanälen, Senken und Wege zu meiden und nach Möglichkeit wegen der überfluteten und verschlammten Straßen das Haus nicht zu verlassen. Die Bäche traten über die Ufer, voll gelaufene Keller und verstopfte Gullys wurden in vielen Bereichen gemeldet.

Stadtbetrieb gelangt an seine Kapazitätsgrenzen

Auf dem Betriebshof des Märkischen Stadtbetriebs wurden am Mittwoch Sandsäcke gefüllt, von denen ein Teil zur Unterstützung nach Altena gebracht wurden, ein anderer Teil für den eigenen Bedarf gedacht ist. Foto: Privat

Für den Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) begann der Morgen mit dem Sondereinsatz in Lasbeck. Für andere Kollegen des Stadtbetriebs hieß es zunächst: Sandsäcke füllen. „Wir sind noch dabei, die Kollegen in Altena zu unterstützen“, sagte SIH-Sprecher Marc Giebels am späten Vormittag. Ein Lkw mit 600 Sandsäcken wurde dann auf die Reise ins Lennetal geschickt, denn Altena war vom Unwetter hart getroffen worden.

Nach der Lieferung von Sandsäcken für Altena ging die Arbeit auf dem Betriebshof des SIH in Iserlohn weiter, um für mögliche spätere Einsätze gewappnet zu sein. Und die wurden dann später auch benötigt. „Wir sind an unseren Kapazitätsgrenzen“, sagte Giebels dann am Abend. Schwerpunktmäßig waren die SIH-Mitarbeiter in Hemer im Einsatz, alle verfügbaren Kräfte waren aus der Freizeit in den Dienst versetzt worden.

Ehemalige Gaststätte Dannenhöfer am Abend geflutet

Werner Westerhoff und Niclas Trost halten das Gitter sauber, durch das der Asbecker Bach unter der ehemaligen Gaststätte Dannenhöfer in der Erde verschwindet. Am Ende wird das Haus dennoch geflutet. Foto: Andreas Drees / IKZ

Sandsäcke hatte der Stadtbetrieb auch zur ehemaligen Gaststätte Dannenhöfer in der Obergrüne geliefert. Dort bemühten sich am Mittwoch Marlies und Werner Westerhoff, die Eigentümer des Gebäudes und früheren Wirte, zusammen mit ihrem Mieter Niclas Trost aus dem ersten Obergeschoss, das Haus vor einer Überschwemmung zu bewahren. Den Einlauf des Asbecker Baches hielten sie mit dem Rechen frei und fischten Äste und ähnliches heraus, das der Bach anschwemmte, damit das Gitter nicht verstopft. Der Bach verläuft dort unter dem Haus. Schon einmal, 2007, hatte der Bach das Haus und die Gaststätte geflutet – ein schlimmes Erlebnis und auch ein ordentlicher Schaden, den das Ehepaar nachhaltig in Erinnerung hat.

Am frühen Abend, als der Regen vom Nachmittag den Weg aus den bewaldeten Hängen ins Tal nimmt, geht der Kampf erneut zu Ungunsten der Hausbewohner aus. Hinten fließe es rein und vorne wieder heraus, berichtete Werner Westerhoff. „Es ist eine Katastrophe“, sagte Marlies Westerhoff, die vergeblich versucht hatte, bei der Feuerwehr und beim THW Hilfe zu bekommen und sich „einsam und verlassen“ fühlte. Aber ein paar Nachbarn, berichteten sie, helfen beim Kampf gegen die Wassermassen.

Einsatzkräfte auch am Abend in Iserlohn im Dauereinsatz

Nicht nur bei den Westerhoffs wird der neue Tag zeigen, welchen Schaden der Dauerregen letztendlich hinterlassen hat. Zu Verkehrsbehinderungen aufgrund überfluteter Straßen kam es in mehreren Stadtteilen, die Auswirkungen sind am Abend aufgrund der diffusen Lage noch ungewiss.

An der Dortmunder Straße stürzte etwa ein Baum um und sorgte für Staus in beide Richtungen. Auch am Lägerbach hieß es plötzlich Land unter: Ein Ablaufgitter war blockiert. Ein Stadt-Mitarbeiter berichtete, dass kurzzeitig das Wasser etwa 40 Zentimeter hoch stand, ehe ein Bagger anrückte, um den Unrat zu entfernen. Mehrere Stunden sollte dieser Einsatz andauern – um Schlimmeres zu verhindern.

