Starkregen sorgt für „Großeinsatzlage“ im Märkischen Kreis

In Iserlohn wurde an der Untergrüner Straße wegen Überschwemmung die Verbindung in Richtung Obergrüne gesperrt.

Iserlohn/Hemer/Kreis. Im Märkischen Kreis ist am Donnerstag eine „Großeinsatzlage“ ausgerufen worden. Grund ist das Unwettertief „Bernd“.

Das Unwettertief „Bernd“ hat den Märkischen Kreis am Mittwoch mit voller Wucht getroffen. Ergiebige Starkregenfälle sorgen kreisweit überflutete Straßen und Häuser, Erdrutsche, überschwemmte Industriegebiete und vollgelaufene Keller. Um 14.15 Uhr ist vom Krisenstab des Märkischen Kreises des eine „Großeinsatzlage“ ausgerufen worden. Unter der Leitung von Kreisbrandmeister Michael Kling werden sämtliche Einsätze koordiniert und geleitet. Für den Märkischen Kreis wurde Kreisalarm ausgerufen für alle Einsatzkräfte und starke überörtliche Kräfte angefordert, die zum Teil schon im Einsatz sind, berichtete der Märkische Kreis am Abend.

Die Polizei in Iserlohn konnte am Abend keinen konkreten Überblick geben, angesichts der Vielzahl der Sperrungen im gesamten Kreisgebiet. „Wir befinden uns in einer absoluten Ausnahmesituation“, sagte Polizeisprecher Marcel Dilling und appellierte dringend an die Bevölkerung, unbedingt zuhause zu bleiben.

Auch Hemer war von dem Unwetter stark betroffen. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Am schwersten betroffen vom Unwetter laut Mitteilung des Kreises Altena, das am Donnerstagnachmittag mit dem Auto nicht mehr erreichbar war. Alle Zufahrtswege sind gesperrt. Aktuell werden etwa 100 Personen evakuiert. Aufgrund mehrerer Geröllabgänge sind unter anderem schwere Räumfahrzeuge im Einsatz. Auch in Balve gefährden Überschwemmungen die Menschen und eine Evakuierung von ca. 50 Personen läuft. In Iserlohn, Letmathe und Hemer kam es im Laufe des Tages ebenfalls zu einer Vielzahl von Einsätzen mit Straßensperrungen und Evakuierung von Häusern.

Zudem sind Nachrodt-Wiblingwerde, Altena, Werdohl und Neuenrade von Überschwemmungen betroffen. Das Schloss Neuenhof in Lüdenscheid und das Gewerbegebiet Dresel in Werdohl sind überflutet. Überflutete Straßen und Häuser werden aus nahezu allen Städten und Gemeinden des Kreises gemeldet.

Alle Feuerwehren im Märkischen Kreis sind im Vollalarm. Am Abend gegen 20 Uhr gab es laut Kreis etwa 200 Einsätze im Kreisgebiet. Vollgesperrt sind unter anderem die B236 im Bereich Werdohl-Ütterlingsen und die B229 in der Helle (Stadt Balve). In Neuenrade geht der Fluss Hönne über die Schutzdämme.

Dringender Appell des Kreises: Bürgerinnen und Bürger wird dringend geraten, überschwemmte Bereiche unbedingt zu meiden. Menschen sollen nicht in überflutete Gärten gehen, sondern zu Hause bleiben und sich in obere Stockwerke retten. Es besteht sonst Lebensgefahr! Auch Straßensperren sollten auf keinen Fall umgangen werden. In Notlagen direkt den Notruf 112 rufen.

